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兩岸局勢影響恆春觀光 她曝店家「這樣做」能減少衝擊

2019-08-22 17:32聯合新聞網 綜合報導

一位女網友表示自己姊姊在恆春開了一家小型咖啡廳，但卻沒有受到陸客減少而造成衝擊。...
一位女網友表示自己姊姊在恆春開了一家小型咖啡廳，但卻沒有受到陸客減少而造成衝擊。示意圖／ingimage
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七月底大陸官方宣布本月起暫停自由行陸客來台，陸客的減少可能會影響台灣各地的觀光收入，而各地的商店也須想辦法面對這些問題或另闢道路。有位女網友就在網路上發文，分享自己一家人住在屏東，而姊姊與她男友在恆春開了一間咖啡廳，全家人相當擔心他們的生意，但在上周她去找姊姊時卻發現咖啡廳的生意不再依賴陸客，讓她發現如果店家能這樣做，是不是能夠減少一些衝擊？

這位女網友在社群網站「Dcard」上發文，表示陸客不能來台，首當其衝的是恆春和墾丁，而自己姊姊和姊姊男友一起在恆春鎮上「阿嘉的家」旁邊開了一間小型咖啡廳，變成了「墾漂一族」，家人們都相當關心他們的生意，因為大家都認為台灣人已經對來恆春、墾丁旅遊意興闌珊了，加上兩岸關係敏感，導致觀光收入主要來源的陸客減少，因此害怕他們的咖啡廳經營不下去。

但原PO說自己跟男友在上週拜訪姊姊的咖啡廳時，發現陸客人潮還是有，雖然不多，但咖啡廳的生意來源不再倚賴陸客，反而來了很多各國的背包客，而原PO也說或許姊姊的咖啡廳主要客群本來就不是只來一次的觀光客，而是經營常客，對於踩點式旅遊的團體陸客人潮本來就是可有可無。

但最後她也因此省思，並說「台灣的觀光景點若是能充滿多一點自己風格的商家，而不是只為賺取觀光財而生，讓國人和其他國家的旅客能因為商家的內在被吸引而來，這樣陸客來不來，是不是就能減少一點衝擊？」

文章一出後，網友紛紛留言，表示墾丁恆春之所以不再吸引台灣人是有原因的，「但我必須說，我還是覺得墾丁會落到目前的狀況還是人為造成的……」、「我在墾丁工作過一年，住在墾丁大街上的飯店實習，大家都嫌東西貴，但事實是那邊地皮被炒得很嚴重租金很貴，你看到一個攤位末段也要2萬」、「恆春半島是小鎮所以房地應該都便宜，大街上一個攤位租金也非常貴」

陸客墾丁恆春觀光景點Dcard自由行

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