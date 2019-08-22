環保署長拚限塑 李應元：前後任攜手

2019-08-22 18:47 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



「限塑政策須一點一滴累積。」第14任環保署李應元致詞說，今年6月底大阪G20已達成共識「2050年海洋塑膠垃圾歸零」，而台灣的塑膠廢棄物政策，是從前署長郝龍斌2002年限制使用塑膠袋政策、免洗餐具等政策開始，十幾年來慢慢說服連鎖店接受，才有如今的「內用禁止一次性塑膠吸管政策」。

升格環境資源部

行政院環保署於22日舉行32週年慶，回顧歷屆施政，由現任環保署長張子敬主持，邀請魏國彥、沈世宏、張祖恩等歷任署長「回娘家」為環保打氣，並為《環保32年回顧與展望》紀念專刊簽書。

被媒體問到，去年因老車議題沒處理好，為九合一選舉敗選而下台會不會委屈？前任環保署長李應元表示，不委屈，卸任後每週看兩本外文雜誌過得很快樂。

李應元強調，眼下最重要的事是將環保署升格為「環境資源部」，事關完善《環境資源部組織法》，必須跨黨派推動，「拚下一屆好不好，在場各位都有責任。」此外，他不僅大讚署慶活動辦得比往年好，也褒揚推動限塑政策總是被嫌棄的廢棄物管理處處長賴瑩瑩，笑說「還活著，她還活著啦。」

回應高屏空污

「永遠以環保署為榮，永遠做環保志工。」李應元笑說，他知道今天來環保署一定會被媒體要求評論《聯合晚報》2版全版報導的「高屏空汙惡化」議題，但他並沒有事先準備答案，因為這些是現任署長要煩惱的事情。

針對該報導直指「空汙品質惡化是高屏地區肺腺癌增加的可能原因」，張子敬回應，民國104年到107年，高屏地區的PM2.5已經減少20%濃度，環保署會擬定相關作法，現在正與地方協商，擬成立高屏地區空汙管制工作小組處理嚴重空汙問題，從各方面來改善高屏地區的空氣品質。

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