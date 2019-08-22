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電子菸不比香菸健康 研究：有害血管

2019-08-22 17:09台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

電子菸可能對心臟不好。 示意圖／聯合報系資料照
電子菸可能對心臟不好。 示意圖／聯合報系資料照
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電子菸對血管有害！電子菸利用電力加熱使電子液體霧化產生吸菸的效果，常被以「比香菸健康」的口號行銷，但近期愈來愈多研究發現其對健康的危害也不小。近期研究顯示，電子菸會破壞血管內皮功能，進而導致動脈變粗，流往心臟與大腦的血流可能被阻斷造成心臟病中風

根據《每日醫學新聞》報導，為研究電子菸對人體影響，研究人員請到31位健康且不吸菸，平均年齡約24歲的成年人分別在吸電子菸前後，進行核磁共振成像檢查。研究人員提供的電子菸含丙二醇及菸草口味的甘油，但不含尼古丁，每位參與者都吸了電子菸3次，每次持續3秒。

研究人員接著暫時阻斷參與者的血管再放開，藉此測量他們的反應性充血指數（動脈被阻塞後血液流動的狀況）。會這麼做是因為許多研究說明反應性充血指數能反映一個人的血管與內皮功能，儘管仍有些研究人員對此有疑慮。

根據《每日科學》報導，核磁共振成像結果顯示，參與者在吸過電子菸後，股動脈處的血流減少，反應性充血指數也下降了。研究人員做出結論，吸了電子菸的氣溶膠成分，對血管內皮功能會有不良的影響，增加心臟病或中風的風險。

研究人員表示，即使電子菸內所含的物質無害，它們霧化過後會產生有毒物質，僅吸了一口電子菸便能觀察出人體不小的變化，長期吸下來的影響一定更可觀。因此他們建議，電子菸還是少碰為妙。

【更多精采內容，詳見

電子菸中風心臟病

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