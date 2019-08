研究:空氣汙染地區 躁鬱症多三成

2019-08-22 17:06 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



空氣汙染會影響腦部而導致發炎。(Photo by DAVID HOLT on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 髒空氣威力不容小覷。美國科學家研究發現,生活在高度空氣汙染地區的民眾,相較其他在較乾淨地區長大的人,罹患躁鬱症等心理疾病機率提高近3成。稍早研究也指出,污染物會影響腦部活動甚至發炎,出現類似憂鬱的症狀。

據《英國獨立報》報導,芝加哥大學研究人員利用1.51億人的美國健康保險資料庫與87項潛在污染物質測量結果相比,結果發現,居住在空氣品質最差的地區與最好的地區民眾相比,前者躁鬱症增加27%,出現憂鬱傾向也提高6%。

研究人員柴斯基指出,「過去已知許多誘發心理疾病的因子,但污染則是新的發現。」他也指出,過去針對狗與老鼠的研究顯示,空氣汙染會影響大腦並引起發炎而出現類似憂鬱症的結果,這很可能也會發生在人類身上。

這次研究團隊也與丹麥奧胡斯大學合作,在140萬人的資料庫中,分析曾生活在空氣品質最不佳地區10年的丹麥民眾出現腦精神疾病的機率,結果發現曾待過污染最嚴重地區的民眾心理疾病失調機率提高29%,而且暴露高度空氣汙染與出現思覺失調症增加超過2倍以上的確有關聯。

據《科技新時代》報導,這次研究是基於稍早研究結果顯示空氣品質與精神疾病的關係,報告指出,污染程度增加會使開出抗精神病藥處方的頻率增加、思覺失調症病患就診次數增加、憂鬱以及更嚴重的焦慮症狀風險提高。

包括懸浮微粒、二氧化氮與臭氧的污染物會直接影響腦部,上述污染物也被發現會在人類與動物模型上引起發炎,並影響多巴胺與血清素等神經傳遞物的功能,且兩者都與精神異常有關。

世界衛生組織估計,每年空氣污染導致700萬人死亡,相當於每分鐘就有13人死亡,數量已超過戰爭、謀殺、結核病、HIV、愛滋病與瘧疾的加總。

本次研究結果刊登在PLOS生物學期刊。

