超音波肌筋膜剝離術 定位肩頸疼痛

2019-08-22 16:56 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



陳文玲醫師示範儀器治療操作，為肩頸僵硬患者解決長期痠痛困擾。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook

肩頸硬叩叩症狀有解方！新光醫院新推骨骼肌肉超音波，將整層肌筋膜定位導引，以特殊長針準確導入局部麻藥，將肌肉硬塊剝鬆，不但可清楚辨識逐層筋膜，還能避免血管及重要器官、組織的傷害。復健科醫師陳文玲提醒，3C族切勿維持同姿勢超過30分鐘，若肩頸筋膜疼痛時間太長，可評估施行超音波導引肌筋膜剝離術（需自費，無健保）。

根據調查研究顯示，約50%到60%的人，一生中有過肩頸痠痛的經驗，而隨著年齡與生活壓力的增加，發生率有逐漸增高的趨勢。過去好發族群落在30歲至50歲，近年則有發生年齡層降低的情形。約85%的頸痛由肌肉或韌帶傷害引起，約50%的人可能患有肩頸部肌筋膜疼痛症候群，主要症狀是肩頸部肌肉痠痛、僵硬，且常有壓痛點。

以24歲碩士生高先生為例，他因課業繁重長時間使用電腦，加上想練出六塊肌而過度重訓，3年多來飽受肩頸痠痛僵硬之苦；試過針灸、熱敷、電療但效果有限，按摩推拿也只能短暫舒緩。經陳文玲醫師以超音波定位，於整層肌筋膜準確導入麻藥，剝鬆整層肌肉硬塊，並配合復健姿勢，高先生明顯感受到治療效果良好，勝過以前採用的一般療程。

長期維持同個姿勢使用電腦，是現代人常見的肩頸痠痛肇因。

陳文玲表示，肩頸部肌肉長期過度使用，肌肉韌帶容易疲勞緊繃僵硬，導致發炎痠痛，這就是肩頸筋膜疼痛症。一般的治療方式，如消炎藥、熱敷、電療若無法改善，醫師會觸診到激痛點，也就是痛哪裡打哪裡的乾針或針灸，但也因無法精準定位確認位置或進針深度，效果短暫容易復發。

陳文玲醫師叮嚀，重量訓練應該採取「交替式訓練」，避免同一組肌肉群反覆操練過長時間；學生上課時間往往超過30分鐘，記得下課時間要起來活動一下。

第27屆吳火獅紀念學術會議「肌肉骨骼超音波最新進展」於25日登場。

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