近9成糖友血糖血壓血脂沒達標 併發症風險狂飆15％

2019-08-22 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



我國最新的糖尿病血糖、血壓、血脂品管調查結果出爐，相較於2011年總達標率雖提升近六成，但台灣糖尿病患總達標率還是僅達12.9%。糖尿病為國人十大死因中排名第五，醫師提醒，過去衛教強調控制血糖，但透過長達16年的調查顯示，血糖、血壓、血脂任一指標沒控制住，併發症風險恐比一般人高出15％。

中華民國糖尿病衛教學會，針對5,855名糖尿病患的糖化血色素(A1C)、血壓(Blood Pressure)及膽固醇(Cholesterol)等ABC三大指標及糖尿病併發症等進行調查。該項調查曾分別於2002、2006及2011年執行，今日公佈結果，除ABC總達標率有成長，糖尿病患者常見併發症如冠心病、中風或視網膜病變、腎病變、足部潰瘍等發生率皆有顯著改善。

糖尿病患合併併發症風險高，可能罹患心肌梗塞、截肢與失明等疾病，甚或提高死亡率。衛生福利部最新調查顯示，截至2018年全國約有200萬名的糖尿病患者，相當於每11人中就有1人罹病。糖尿病衛教學會理事長杜思德指出，這次調查顯見ABC三指標的同步達成，有助於降低併發症發生風險、進一步降低死亡率。

糖尿病衛教學會秘書長王治元進一步引用國內外類似研究數據，過去研究發現，ABC三大指標，任一指標指數只要下降1%，相關併發症發生風險可減少15%，由於研究都是以改善三高問題，去檢視併發症發生風險，沒有研究單位會刻意增加患者三高數據，但他認為，換句話說，三高指數只要上升1%，相關併發症發生風險可飆升15%，理論上是成立的。

杜思德提醒，糖尿病患者應謹遵以「血糖」應控制在7%以下，作為首要控制目標，同時掌握「血壓」應低於130/80mmHg與「血脂」應低於100mg/dL。飲食控制是ABC達標第一步，但對糖友來說是最困難，衛教學會為此架設「控糖美食家」網站（https://www.dawnfood.tw/index.aspx），由醫師示範建議菜單，分享全台各地適宜的餐點。