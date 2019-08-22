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近9成糖友血糖血壓血脂沒達標 併發症風險狂飆15％

2019-08-22 16:30聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

我國最新的糖尿病血糖、血壓、血脂品管調查結果出爐，相較於2011年總達標率雖提升近六成，但台灣糖尿病患總達標率還是僅達12.9%。糖尿病為國人十大死因中排名第五，醫師提醒，過去衛教強調控制血糖，但透過長達16年的調查顯示，血糖、血壓、血脂任一指標沒控制住，併發症風險恐比一般人高出15％。

中華民國糖尿病衛教學會，針對5,855名糖尿病患的糖化血色素(A1C)、血壓(Blood Pressure)及膽固醇(Cholesterol)等ABC三大指標及糖尿病併發症等進行調查。該項調查曾分別於2002、2006及2011年執行，今日公佈結果，除ABC總達標率有成長，糖尿病患者常見併發症如冠心病、中風或視網膜病變、腎病變、足部潰瘍等發生率皆有顯著改善。

糖尿病患合併併發症風險高，可能罹患心肌梗塞、截肢與失明等疾病，甚或提高死亡率。衛生福利部最新調查顯示，截至2018年全國約有200萬名的糖尿病患者，相當於每11人中就有1人罹病。糖尿病衛教學會理事長杜思德指出，這次調查顯見ABC三指標的同步達成，有助於降低併發症發生風險、進一步降低死亡率。

糖尿病衛教學會秘書長王治元進一步引用國內外類似研究數據，過去研究發現，ABC三大指標，任一指標指數只要下降1%，相關併發症發生風險可減少15%，由於研究都是以改善三高問題，去檢視併發症發生風險，沒有研究單位會刻意增加患者三高數據，但他認為，換句話說，三高指數只要上升1%，相關併發症發生風險可飆升15%，理論上是成立的。

杜思德提醒，糖尿病患者應謹遵以「血糖」應控制在7%以下，作為首要控制目標，同時掌握「血壓」應低於130/80mmHg與「血脂」應低於100mg/dL。飲食控制是ABC達標第一步，但對糖友來說是最困難，衛教學會為此架設「控糖美食家」網站（https://www.dawnfood.tw/index.aspx），由醫師示範建議菜單，分享全台各地適宜的餐點。

另外，養成運動習慣也是ABC管控基礎，助控制血壓不穩定性，積極用藥可讓治療成效更佳。王治元說，有些GLP-1藥物經實證可有效降低第二型糖尿病患者心血管疾病的死亡率；若合併針劑胰島素治療，也可減慢胃部排放，降低因注射胰島素發生飢餓感上升體重增加問題，可作為胰島素治療外的選項。

糖尿病患者應謹遵以「血糖」應控制在7%以下，作為首要控制目標，同時掌握「血壓」應...
糖尿病患者應謹遵以「血糖」應控制在7%以下，作為首要控制目標，同時掌握「血壓」應低於130/80mmHg與「血脂」應低於100mg/dL。圖／糖尿病衛教學會提供
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醫師提醒，過去衛教強調控制血糖，但透過長達16年的調查顯示，血糖、血壓、血脂任一...
醫師提醒，過去衛教強調控制血糖，但透過長達16年的調查顯示，血糖、血壓、血脂任一指標沒控制住，併發症風險恐比一般人高出15％。圖左至右為糖尿病衛教學會理事長杜思德及糖尿病衛教學會秘書長王治元。記者陳婕翎／攝影
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糖尿病患者死亡率

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