台灣買金飾美國刷退 他讚好市多太佛心引網友論戰

2019-08-22 16:40 聯合新聞網 綜合報導



好市多的退貨服務深受消費者好評。 美聯社 分享 facebook 知名美式賣場好市多（Costco）的退貨服務深受許多消費者讚賞，甚至還能甲店買乙店退，一名旅居美國消費者在臉書分享經驗表示，暑假期間和家人回台灣，老婆在台灣好市多買了一條純金手鍊，但回美國後卻壞了，抱著姑且一試的想法求助美國的好市多，沒想到竟然成功退貨，讓他開心的稱讚「太佛心了」。不過貼文卻引來網友不同看法，還有人認為原PO的作法根本就是奧客。

一名網友表示在台灣買的金手鍊回美國後壞了，沒想到美國的好市多竟然願意讓他們退貨。 圖／翻攝自「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」 分享 facebook 這名消費者在臉書「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」寫道在台灣買的純金手鍊，回美國後老婆不小心將手鍊勾斷掉了，他說「就以前的經驗，純金飾品要在美國修復，除非高價品，否則光是人工費就得花幾千台幣，材料費還要另外算呢」。若要拿回台灣維修可能要1年之後，更何況當初買的收據已經不見了，他擔心會被當成奧客。

抱著死馬當活馬醫的希望，他們將手鍊和中文保證書拿到美國當地的好市多求助。客服部經理聽完他們說明後表示因為沒碰過這樣情形，所以要透過公司電郵來詢問如何處理，原PO夫妻倆便留下會員號碼和電話後離去，也已有可能要他們回台灣更換的心理準備。

沒想到一周後原PO接到客服部經理的來電，告知已和台灣的好市多聯繫上了，確認這條手鍊的確是在台灣好市多門市買的，刷的也是好市多聯名信用卡。經理告訴他們如果可以接受當日的匯率，美國這邊也能接受退貨。原PO聽完後簡直不敢相信，直呼「太佛心了」。

他說不知道Costco收下這條手鍊後會怎麼處理，但這絕對是個額外的成本負擔，經過這次經驗後，也讓他們對好市多的忠誠度更加提升。貼文一出引起網友們的熱議，有人批評原PO像奧客，「今日最扯」、「自己弄壞的又不是商品瑕疪，為什麼要退貨？這篇是不良示範吧」、「就是這樣，會員才會漲價」、「看了兩次，確定你內文是（自己弄斷）非物件瑕疵，這樣你怎好意思退貨？」、「神人！非產品有問題或是不符合使用，單純是消費者損壞不想自費維修就退，這樣的心態，教育出了甚麼問題呀」、「當然是所有會員出錢來幫你增加忠誠度」。

也有網友幫忙反駁說「他沒說不修吧，樓主的意思應該是想給台灣好市多修，但是美國那邊直接說可以退貨」、「應該是Costco無法修復此商品，所以用退貨來處理，這的確是他們的做法啊」、「讚的是他們的服務態度」、「其實你的原意是要誇Costco 卻被酸了，可能你的敘述被誤解了，但是其實如果可以在美國修復就不用退貨，我想網友也不會誤解樓主的本意吧」、「我認為樓主不奧，樓主是想修理，退貨是商家主動提的，很好啊」。