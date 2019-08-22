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影／曾雅妮變「國民金孫」 傳授舉啞鈴法防失智

2019-08-22 16:04聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

銀髮海嘯來襲，老人變多、失智症患者也隨著增加，但繁忙的生活中，多久沒好好看看自己的爺爺奶奶了？響應今年8月25日祖父母節及9月國際失智月，高爾夫球后曾雅妮受邀擔任公益大使，共同宣導防失智衛教保健知識，今現身記者會親自示範舉小啞鈴的方式，連曾媽媽在家簡單嘗試5分鐘後，都大讚有效。

據台灣失智症協會統計資料顯示，我國65歲以上的老人約每12人即有1名失智者，而80歲以上的老人更是每5人有1名失智者。中華民國老人福利推動聯盟與今年創辦25周年的安法抗衰老醫療集團，攜手發起「25910愛我久一點公益專案」，邀請曾雅妮合作拍攝公益影片，宣導防失智知識。

身為公益大使、化身「國民金孫」的曾雅妮直呼，失智症真的很可怕，還好爺爺奶奶身體都非常健康，自己常在海外比賽，無法陪伴家人，今在記者會現場也不忘呼籲，全民一起陪著爺爺奶奶，掌握「預防失智四個三」，分別是運動健身，一周三次不可少；不菸少酒，預防三高很重要；心智飲食，少三分之一風險；終身學習，「老友、老伴、兒女」三種陪伴不無聊。

美國抗衰老醫學會專科醫師柯威旭表示，「心智飲食」是每餐攝取非精緻全榖類，如糙米、地瓜等五穀根莖類，及攝取各色蔬菜、水果。飲食中的蛋白質則以黃豆、海鮮、家禽類為主。

好的油脂也是心智飲食的關鍵之一，因大腦中60%由油脂組成，因此適度攝取正確的油脂可幫助維持大腦健康，如無調味綜合堅果、鮭魚或鯖魚、初榨橄欖油。

定期規律運動有助於降低60%罹患失智症的風險，柯威旭說，運動產生肌肉激素可調節免疫、對抗發炎、調節血糖及增加胰島素敏性，活化體內細胞，幫助血液循環，建議長輩可做居家阻力訓練，從基本又安全的手部及腿部肌力訓練開始，共三組腿部動作及兩組手部訓練。

●腿部訓練1-踮腳尖

以雙手扶住椅背或任何穩固的家具，雙腳與肩同寬，用力踮起腳尖，持續3秒後再放下，重複10次為一組，共需3組。

●腿部訓練2-膝彎曲

以雙手扶住椅背或任何穩固的家具，大腿不動，僅彎曲膝蓋，將小腿向後彎曲90度，訓練腿後肌群，持續5秒再放下，重複10次為一組，共需3組。

●腿部訓練3-腳橫抬

以雙手扶住椅背或任何穩固的家具，穩住身體重心，挺直背部及雙腳，將其中一腳往旁側抬高15-30公分，雙腳輪流，重複10次為一組，共需3組。

●手部訓練1-啞鈴

首先坐在穩固的椅子上，坐於椅子前段1/3處，雙腳與肩同寬，雙手緊握啞鈴，伸直垂放於身體兩側，吐氣後往上平舉，與肩膀同高，停頓5秒後再慢慢放下，建議進行10次。另一個動作為槌式彎舉，彎曲手臂將啞鈴上舉靠近肩膀，停頓5秒後再放下，建議進行10次。

●手部訓練2-彈力帶

選用適合自身級數之彈力帶，以增強手部肌力的訓練，首先將雙手緊抓彈力帶兩端，置於胸前，右手與左手同時往反方向伸展，進行30次。

「25910愛我久一點公益專案」凡捐款910元以上予老人福利推動聯盟，可獲得「做基因的智者」書籍一本，集結安法專業醫療團隊發表的抗衰老養護之道，捐款所得將全數用予老人福利推動聯盟「失蹤老人協尋中心維運」。

高爾夫球后曾雅妮受邀擔任公益大使，共同宣導防失智衛教保健知識，22日現身記者會親...
高爾夫球后曾雅妮受邀擔任公益大使，共同宣導防失智衛教保健知識，22日現身記者會親自示範舉小啞鈴的方式，連曾媽媽在家簡單嘗試5分鐘後，都大讚有效。記者陳婕翎／攝影
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中華民國老人福利推動聯盟與今年創辦25周年的安法抗衰老醫療集團，攜手發起「259...
中華民國老人福利推動聯盟與今年創辦25周年的安法抗衰老醫療集團，攜手發起「25910愛我久一點公益專案」，邀請高爾夫球后曾雅妮（左二）合作拍攝公益影片，宣導防失智知識。記者陳婕翎／攝影
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失智症捐款失智患者失蹤曾雅妮銀髮族老化人口老化

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