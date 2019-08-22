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新北控制本土屈公病 解除疫情列管

2019-08-22 16:03中央社 記者黃旭昇新北22日電

新北市政府衛生局今天表示，土城區7月26日出現今年首例本土屈公病病例，透過各項防治措施有效控制疫情，今天解除列管。但天氣偶有陣雨，對於清除病媒蚊孳生源，仍不可大意。

市府衛生局今天發布新聞表示，接獲首例通報後立即啟動緊急防治，完成個案疫情調查及周遭環境清除孳生源，噴灑消毒防治。

衛生局說，在市府團隊及衛生福利部疾病管制署及國家蚊媒傳染病防治研究中心協助、市民配合下，今天解除疫情列管。但呼籲民眾要持續清除孳生源，才能避免感染病媒蚊傳染病。

衛生局疫情傳染病病媒蚊屈公病

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