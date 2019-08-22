長照2.0將推升級版 蔡英文：新版強化住宿式機構照護

2019-08-22 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部今年7月推出「居家失能個案家庭醫師照護方案」，未來將為每一位長照2.0的服務對象加派家庭醫師及護理師定期訪視，協助管理健康；只要一地區有醫師加入，該地區即起就能啟動派案。中華民國醫師公會全聯會今日召開記者會表示支持，邀請全國醫師一同響應。

總統蔡英文出席致詞表示，台灣社會老化速度讓人感到需盡速有因應方案，讓老人在社區安心養老；長照2.0擴大服務項目與擴大服務對象，至今服務超過28萬人次。未來會持續落實長照2.0，且目前已有「長照2.0」升級版，強化住宿式機構照護，待政院核定後公告。

衛福部長照司副司長周道君表示，當前的長照2.0對象當中，高達八成五的人有慢性疾病，七成的人有兩種以上慢性病；年長者具有較高的慢性病盛行率，且年長者使用門診醫療費用較非年長者高3倍，因此可預見未來隨著人口老化，健保財務將越來越吃重。

為預防民眾慢性疾病惡化、延緩失能程度，衛福部推動「居家失能個案家庭醫師照護方案」。周道君說明，即日起各縣市長照管理中心收案，除了提供長照2.0的照顧服務，只要個案或家屬不反對，還會加派一名家庭醫師。

這名家庭醫師每半年開立一次醫師意見書，而護理師或個案管理師每個月至少會有一次家訪、電訪或遠距視訊等訪視，每四個月至少有一次家訪，藉此監測民眾的慢性病情形、適時轉介資源，同時也推廣預立醫療決定，讓民眾晚年更具尊嚴。