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長照2.0將推升級版 蔡英文：新版強化住宿式機構照護

2019-08-22 15:01聯合報 記者羅真╱即時報導

衛福部今年7月推出「居家失能個案家庭醫師照護方案」，未來將為每一位長照2.0的服務對象加派家庭醫師及護理師定期訪視，協助管理健康；只要一地區有醫師加入，該地區即起就能啟動派案。中華民國醫師公會全聯會今日召開記者會表示支持，邀請全國醫師一同響應。

總統蔡英文出席致詞表示，台灣社會老化速度讓人感到需盡速有因應方案，讓老人在社區安心養老；長照2.0擴大服務項目與擴大服務對象，至今服務超過28萬人次。未來會持續落實長照2.0，且目前已有「長照2.0」升級版，強化住宿式機構照護，待政院核定後公告。

衛福部長照司副司長周道君表示，當前的長照2.0對象當中，高達八成五的人有慢性疾病，七成的人有兩種以上慢性病；年長者具有較高的慢性病盛行率，且年長者使用門診醫療費用較非年長者高3倍，因此可預見未來隨著人口老化，健保財務將越來越吃重。

為預防民眾慢性疾病惡化、延緩失能程度，衛福部推動「居家失能個案家庭醫師照護方案」。周道君說明，即日起各縣市長照管理中心收案，除了提供長照2.0的照顧服務，只要個案或家屬不反對，還會加派一名家庭醫師。

這名家庭醫師每半年開立一次醫師意見書，而護理師或個案管理師每個月至少會有一次家訪、電訪或遠距視訊等訪視，每四個月至少有一次家訪，藉此監測民眾的慢性病情形、適時轉介資源，同時也推廣預立醫療決定，讓民眾晚年更具尊嚴。

不過，這項重大變革還需要廣大醫師踴躍投入力挺。中華民國醫師公會全聯會居家失能照顧計畫推動小組召集人洪德仁表示，全聯會已為醫師開設長照及安寧訓練課程，並提供辦理課程經驗給各縣市醫師公會參考，期待更多醫師加入，一同嘉惠病人與家屬，並為有限的社會資源把關。

衛福部今年7月推出「居家失能個案家庭醫師照護方案」，未來將為每一位長照2.0的服...
衛福部今年7月推出「居家失能個案家庭醫師照護方案」，未來將為每一位長照2.0的服務對象加派家庭醫師及護理師定期訪視，中華民國醫師公會全聯會今日召開記者會表示支持，邀請全國醫師一同響應。記者羅真／攝影
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醫師長照慢性病

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