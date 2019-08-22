白鹿撲台 瑞穗鄉農會：工人難找，還有九成文旦沒採收

2019-08-22 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



輕颱白鹿預計周末撲台，花蓮瑞穗鄉文旦柚正全力搶收。瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，現在適逢採收期，卻還有九成文旦沒採，現在各家柚農都缺人力，希望能由國軍協助搶收，不過要等颱風警報發布後才能支援。若颱風雨量多就會降低文旦甜度，最怕風大造成落果，柚農恐會損失慘重。

黃盛皇指出，目前全鄉大概採收10％，適逢採收期，大家都缺工，只能先從鄰近鄉鎮光復鄉、玉里鎮開始找工人，坦言「工人不好找」，期望國軍能幫忙採收，不過國軍回覆須等颱風警報發布後才能投入人力，現在只能全力搶收文旦柚，並祈禱颱風不要來。

黃盛皇說，柚子因為耐存放，只要採收完短期內不用怕會壞，柚農都有倉庫，存放文旦沒問題。現在擔心颱風來會下雨，到時候文旦柚不能採收，原因是不耐潮濕，若在雨天採收柚子會腐爛。下雨過後甜度也會由11度降1、2度；若風力強，可能會把文旦吹落，農民就會血本無歸。

瑞穗鄉柚農羅峰說，自己農地面積有三甲地，目前已採收一半，由於文旦柚採收時期在24節氣中的「白露」前後，今年白露距中秋節只有五天，因此很早就做準備，提前補充養分讓柚子早點成熟，現在本來就是採收期，文旦已有8、9分熟，從三、四天前就在採收，若颱風來下雨可能會有一半以上文旦甜度會下降。