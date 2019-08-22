清大圖書館豐富藏書 一起繪製旅行藍圖

2019-08-22 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



國立清華大學圖書館舉辦主題書展，提供讀者不同角度的旅行資訊。記者張雅婷／攝影 分享 facebook

國立清華大學圖書館除了典藏豐富的學術研究型藏書支援教學研究外，也收藏許多有趣的生活主題藏書，圖書館2樓正展開一場「繪製旅行藍圖-玩遊書展」，以一趟旅行的過程為軸線，從動念到規劃行程、出發旅行再到回憶分享，挑選單車、鐵道、冒險、登山、親子、慢遊及台灣本地等主題豐富多樣的旅行圖書、期刊以及影音館藏，提供不同角度的旅行資訊引領讀者進入旅行書海中。

清華大學圖書館表示，常有許多讀者反映，不知如何著手進入這浩瀚書海中，因此圖書館透過各式主題書展的舉辦，從各種角度整理館藏資源，引領對各類型知識有興趣的師生進入閱讀的領域，「繪製旅行藍圖-玩遊書展」自8月1日至10月31日展出，展場中也融入各式旅行元素，如旅行箱、地圖、望遠鏡、指南針、帽子等，營造出旅行氛圍，自在地徜徉在旅行的世界中。

清大圖書館也保留讀者能透過留言區加入互動的方式，分享對旅行最在意的事情，結果發現，最多讀者在意的是「跟誰去旅行」，可見選對旅伴對旅行相當重要。