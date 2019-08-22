海祭30日開唱 交通資訊請看這

2019-08-22 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市貢寮國際海洋音樂祭將於8月30到9月1日在貢寮福隆海水浴場開唱，新北觀旅局今表示，會場附近壅塞路段將視交通狀況彈性調整車道。圖／新北觀旅局提供 分享 facebook

新北市貢寮國際海洋音樂祭將於8月30到9月1日在貢寮福隆海水浴場開唱，新北觀旅局今表示，會場附近壅塞路段將視交通狀況彈性調整車道，建議民眾多加利用便利的鐵路與客運。

觀旅局指出，海祭邁入第19年，今年有3大舞台邀請來自7個國家共87組表演團，也有最終10強對決爭奪海洋獨立音樂大賞，欲前來的民眾可搭乘火車、客運，另也有免費接駁公車，會場附近僅有2千個汽車停車位、170個機車停出位。

觀旅局表示，台北站與福隆站間增加10個火車班次，也增停8個班次，欲前往基隆的民眾，建議搭乘到七堵站或八堵站轉車至基隆。另外民眾也可到國家新城、瑞芳、和美等站，搭乘基隆汽車客運前往福隆，或是台北車站北一門搭乘國光客運。

海祭也將連續3天提供免費接駁公車，每天早上10點至24點，班距約10至15分鐘，接駁地點包括台2線上的龍門運動公園、澳底壘球場，台2丙線的田寮洋、雙玉集會所、明燈橋、自來水廠、興華商店、磚廠、貢寮國中。

若自行開車的民眾，小型車可停放在東興宮停車場、東興街106巷單邊道路、龍門運動公園及側邊道路單邊停車、2丙線道路兩側、澳底壘球場約有2千個車位；福隆國小前人行道則提供170輛機車