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室內PM2.5濃度調查 燒烤餐廳和燃香寺廟空氣糟

2019-08-22 14:55中央社 記者張茗喧台北22日電

圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片
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香客和饕客注意，國衛院調查，廟宇燃香釋出的PM2.5濃度可觀，韓式燒烤餐廳的PM2.5也很驚人，限制燒香確實能減少PM2.5，用餐選擇非開放式廚房、通風佳的餐廳，可少吸髒空氣。

國家衛生研究院國家環境醫學研究所研究團隊近年針對台灣民眾經常出入的各種場域進行細懸浮微粒（PM2.5）監測，了解不同微環境可能的暴露濃度，主要監測項目分為室內、室外、交通等3大類，室內包括餐廳、辦公室、寺廟等，室外則包括公園、夜市等，交通方面像是走路、騎車、搭火車等。

國家衛生研究院副研究員陳裕政接受中央社記者訪問時表示，空汙議題引發各界關注，民眾健康意識也逐漸抬頭，當空氣品質不佳時，開始會以戴口罩等方式避免暴露；實際上，民眾每天身處的住家、辦公室等「微環境」的空氣品質和民眾個人健康更息息相關。

國衛院派出6、7名研究人員，耗時2年時間，天天背著監測儀器到相同的場所或搭乘相同的交通工具進行監測。

調查結果顯示，室內場所當中，以廟宇的PM2.5濃度最高，每立方公分空氣中PM2.5約有62.5微克，餐廳以33.9位居第二；濃度最低的是辦公室、教室及理髮廳，濃度都在18左右。

室外場所方面，以夜市PM2.5濃度59.9最高，傳統市場及環保署測站以41.4並列第二；濃度最低的是室外運動場所、PM2.5濃度約17.9，次低的是公園約26.4。

至於不同交通工具方面，騎機車暴露的PM2.5濃度最高、達40.2，其次是火車32.4、公車約31.3；濃度最低的是汽車16.5。

陳裕政解釋，廟宇、餐廳、夜市的PM2.5之所以比較高，主要是廟宇有燃香，而餐廳、夜市有燒烤食物或油煙所致；辦公室、教室由於有空調濾網過濾空氣，室外運動場所空氣流通，因此PM2.5相對較低。

有趣的是，這次研究進一步針對PM2.5濃度高的廟宇、餐廳進行分析，發現有限制燃香的寺廟PM2.5濃度和大氣濃度相當，但在沒有禁止燒香的寺廟，PM2.5每小時暴露量會增加36.1，顯示環保署減香政策真能有效減少民眾PM2.5暴露量。

餐廳方面，研究團隊比較14種不同風格餐廳，發現韓式燒烤餐廳的PM2.5平均濃度高達87居冠，其次是鐵板燒餐廳約84，第3名為牛排館約83；最低的前3名則是日式餐廳，PM2.5濃度僅約15，其次依序是美式餐廳17.8、西式餐廳18。

陳裕政解釋，PM2.5主要透過燃燒產生，因此韓式燒烤、鐵板燒、牛排這類用餐時容易接觸到燃燒源或開放式廚房的餐廳，PM2.5自然較高，反觀密閉式廚房或料理方式不是燒烤為主的日式料理等，PM2.5濃度也較低。

按監測數據計算，同樣吃晚餐，韓式燒烤餐廳用餐的民眾暴露的PM2.5恐比到日本料理用餐的高出4.8倍。

陳裕政強調，PM2.5顆粒相當細小，只有頭髮直徑1/28，吸入人體後會穿越肺泡，影響心肺功能，建議民眾在享受美食之餘，也能注意隨之而來的健康風險，選擇非開放式廚房、通風較佳的餐廳；平時在家煮飯也應開抽油煙機、燒香應開窗通風，當戶外空氣品質不好時，可將門窗關起來，可望減少20%空汙暴露。

PM2.5夜市空氣品質細懸浮微粒宮廟文化

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