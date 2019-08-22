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胎兒主動脈窄縮 女嬰出生一周手術治療

2019-08-22 13:58聯合報 記者余采瀅╱即時報導

童綜合醫院產科醫師魏添勇幫孕婦進行高層次胎兒超音波檢查解說(非個案本人)。圖／童...
童綜合醫院產科醫師魏添勇幫孕婦進行高層次胎兒超音波檢查解說(非個案本人)。圖／童綜合醫院提供
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現今晚婚情形愈來愈普遍，婦女懷孕年齡也逐年增長，但年紀愈大生產風險愈高。陳婦36歲懷了第三胎，因是高齡產婦，擔心胎兒生長情況，在懷孕22周時進行高層次胎兒超音波檢查，發現胎兒有心臟主動脈窄縮情形，進行羊膜穿刺檢查染色體，確定胎兒基因正常，只是血管結構異常。經醫師檢視胎兒狀況後，建議可正常養胎至足月產下後再進行手術。陳婦懷孕至38周，剖腹產下一名3千多公克的女嬰，出生一周後隨即進行心導管氣球擴張手術，術後恢復良好，目前定期回診檢查。

童綜合醫院產科醫師魏添勇表示，高層次超音波跟一般超音波都一樣是屬2D超音波，一般常規超音波檢查僅看胎兒數、胎位、胎盤位置、估計羊水量及胎兒大小評估；如需更詳細的檢查，則需做高層次胎兒超音波檢查，經高解析度機器來檢查胎兒的頭部、腦部、臉部、胸腔、腹腔、性器官及四肢等詳細篩檢，排除胎兒畸形及重大缺陷。

魏添勇說，只要懷孕21至24周的孕婦都可進行高層次胎兒超音波檢查，尤其妊娠高風險的孕婦更需進行這項檢查，高風險孕婦包含懷孕年齡大於34歲、曾生育過先天異常兒者、母血唐氏症篩檢為高危險群、胎兒有畸形的可能者、有家族遺傳病史、父母本身有染色體異常、曾懷過染色體異常胎兒、孕婦合併其他內外科疾病等。

魏添勇呼籲，超音波檢查易受胎兒姿勢、胎盤位置、羊水多寡以及母體胖瘦的影響，而產生不同清晰度的影像，過於模糊的影像會干擾判讀的正確性。部份的胎兒異常並無影像學的明顯特徵，如染色體異常；部份的胎兒異常在懷孕晚期才會出現特徵，所以在受檢時可能仍會呈現正常的影像，所以任何檢查上的疑問都應諮詢專門婦產科醫師來解惑。

童綜合醫院產科醫師魏添勇幫孕婦進行高層次胎兒超音波檢查解說(非個案本人)。圖／童...
童綜合醫院產科醫師魏添勇幫孕婦進行高層次胎兒超音波檢查解說(非個案本人)。圖／童綜合醫院提供
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懷孕孕婦醫師婦產科生育高齡化

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