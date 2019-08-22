你的破舊收音機 幫獨老重溫黃金年代

2019-08-22 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 賈寶楠 ╱即時報導



對獨居老人來說，有時候幸福可能只需要來自一件毫不起眼的物品，哪怕只是一點小心意。

劉姓老翁早年擺攤賣錄音帶、收音機等雜貨為生，生活充滿嘈雜與熱鬧，但還沒能跟上數位視聽產品潮流，人就衰老了；待妻子、親友離去，落得獨居又家徒四壁，生活安靜起來，甚至空虛、寂寞覺得冷。好在最近雙福基金會募來一台古董收音機，當廣播節目竄出的瞬間，勾起滿滿回憶的老翁，霎時老淚縱橫，感動莫名。

「以前整天有收音機陪伴，擺攤很輕鬆，沒想到後來一台都沒留住，想聽什麼歌都聽不到了，有夠落魄。」老翁向社工娓娓道來，他對孤家寡人的處境甚感無奈，言談中似乎有許多不願回顧的過往，但對擺攤的日子倒是回味再三，離不開收音機的生活，彷彿是他人生的黃金年代，只要打開收音機就能身歷其境、再活一次。

基金會表示，向外界募集物資，是希望改善獨老生活，社工記得老翁很想念有收音機的日子，卻擔心似乎很少人還有收音機，沒想到真的有人捐贈，「功能很陽春、平常根本用不到的破舊收音機，卻成為老翁孤單心靈的寄託，誰說一點小心意沒有作用呢？」

劉姓老翁年已七旬，因故不再擺攤，雜貨一個也不剩；獨居的數年間，親友幾乎不再往來，無人照顧、陪伴，加上鮮少出門、不會使用社群軟體，平常連說說話的人也沒有，更別提他曾在家意外跌倒，沒有人知道、救援，只靠自己爬起就醫。

所幸雙福基金會納為關懷對象，幫忙打點生活所需、定期訪視並協助安置，現在他天天有人送餐、照顧，加上有了收音機重溫舊夢，生活終於重拾依靠和慰藉。

udn買東西購物中心協助雙福基金會老人整合服務計畫，歡迎民眾透過「愛心百元捐」幫助基金會替偏鄉獨居老人募款，提供營養餐食、物資等，讓社會對獨老的關懷永不止息。