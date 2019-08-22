淡海輕軌2024年開進淡水老街 將採人車混合行駛

2019-08-22 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



淡海輕軌綠山線去年底通車。記者張曼蘋／攝影 分享 facebook

淡海輕軌第一期綠山線去年底營運通車，藍海線第一期明年通車，第二期計畫進行中，預計2024年完工，共設置6座平面車站。新北捷運工程局昨晚辦理淡海輕軌第二期基本設計地方說明會，邀集地區議員、里長及居民討論目前的設計方案，表示將採C型共用路權，等於老街段將用人、車混合行駛的軌道配置，且採高蓄電量列車無架空線營運，不破壞老街景觀。

淡海輕軌運分二期興建，第一期路網包含綠山線紅樹林站至崁頂站（V01至V11）及藍海線淡水漁人碼頭站至台北海洋大學站（V26至V28），第二期路網則包含藍海線淡水站至淡水漁人碼頭站（V21至V26），其中第二期路線全長約4.4公里，共設置6座平面車站站（V21、V22L、V22R、V23、V24、V25）。

新北捷運局副局長詹榮鋒表示，目前正辦理基本設計工作，預定2020年施工、2024年完工，未來乘客可從北捷淡水站走空橋抵達在V21淡水站，第二期將調整輕軌為C型共用路權，內側車道輕軌與公路車輛共用，外側車道供公路車輛使用，可維持道路雙向4車道配置。

詹榮鋒說，昨地方說明會中民眾表達諸多意見，如輕軌與車輛共用路權安全疑慮、是否考慮採高架型式、中山路公車路線多交通混亂壅塞、電車架空線影響景觀、老街段停車及裝卸貨問題等，國外觀光景點路面電車與公路車輛共用路權的經驗行之有年，也都透過綠色軌道運輸帶動觀光再生。

詹榮鋒認為，台灣用路人素質及守法觀念不遜於國外，因此老街段行駛也會透過營運管理手段管制，安全絕對是第一考量，另中山路採輕軌單軌營運，通車後可維持目前雙向各二車道，且新市鎮發展成熟及淡江大橋通車後，交通環境空間會重整，公車路線調整分流，來減低舊市區及中山路的交通負荷。