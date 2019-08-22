影／原住民狩獵自主里程碑 花蓮銅門部落族人今獲獵人證

2019-08-22 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



台灣許多原住民族有狩獵文化，但法規限制多，族人動輒觸法、受罰。花蓮林管處與東華大學依分權治理精神，輔導秀林鄉銅門部落為主體自主管理，上百位部落族人今天取得獵人證，不再受限事先申請規定，但須回報獵獲物數量，也作為學術研究掌握野生動物族群數依據。

以秀林鄉銅門部落會議為主體，橫跨文蘭、重光、米亞丸、榕樹等部落族人組成的獵人組織「銅門守護生活領域獵人團」，今天頒發第一批的112張獵人證給族人，為期一年，須非營利自用，且必須遵守團體公約。

「保護獵人，尋回文化尊嚴」銅門部落會議主席鍾德光說，以前動保團體把原住民視為眼中釘，誤以為打獵是把野生動物殺光光，並非如此，狩獵在太魯閣族語中的意思其實是「守護山林」，族人會留給山林喘息空間；過去獵人遭受國家打壓，成立獵人團要拿回傳統領域及治理自然資源的權利。

進駐銅門部落3年的東華大學自然資源與環境學系教授戴興盛說，推動獵人證除希望讓屬於原住民族傳統的狩獵文化合法化，也能確保野生動物保育目標。

獲獵人證後上山不再需要申請，但狩獵行為會透過銅門部落六大家族獵人長規範，像是下山後要回報獵獲物的數量、種類、性別，並明定不能隨意進入他人獵場、瀕危的黑熊、石虎、熊鷹、穿山甲等不能獵殺等。

接下來，屏東科技大學教授裴家騏團隊也將協助建置紅外線監測系統，搭配獵人回報數量，可以掌控一整年木瓜溪流域有多少野生動物被捕獲及長期數量增減，這些資訊可作為野生動物法，或原住民族權益相關法令未來修改時的參考，更希望讓保護山林同時也能保護野生動物的觀念擴散，達成原住民共管目標。

「這是一個里程碑」花蓮林管處長楊瑞芬說，花蓮今年有富里鄉吉拉米代、秀林鄉銅門兩個部落頒發獵人證。這只是開始，在信任的基礎上，尊重地方文化傳承，透過專業陪伴，加上自主管理和科學監測機制，以一年為基礎滾動式調整，未來修法時，不再是漢人思維，可以融入傳統在地慣俗的精神。