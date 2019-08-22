重訓舊傷又背孩子競賽 父親慘釀椎間盤突出

2019-08-22 14:05 中央社 南投縣22日電



南投縣一名男子參加「背孩子競走」後痛到難眠，但以年紀及體格來看，醫師覺得「怎會椎間盤突出」，經了解男子迷上重量訓練，早已負傷，舊傷加參賽導致椎間盤突出壓迫神經。

30多歲林姓男子日前參加父親節「背孩子競走」比賽，需蹲著背孩子站起來走到終點，林男的孩子體重9公斤，對平常有做重量訓練的林男並不困難，但當他站起來瞬間，突然感覺脊椎像被針狠狠刺進骨頭，但還是忍著劇痛完成比賽，回家後因腰痛整夜難眠。

林男隔天一早到南基醫院求診，復健科醫師王矞雲今天表示，患者表示參加親子活動後，腰部整夜疼痛無法入睡，經了解是因蹲姿負重起身站立導致受傷，但以林男年紀及體格來看，背9公斤孩子以蹲姿起身是很平凡動作，導致椎間盤突出可說「不太尋常」。

王矞雲進一步了解，得知林男近期迷上重量訓練，有空就會到健身房做滑輪頸前下拉、彎舉等動作，做幾次後，發現輕按手腕、腰部就會疼痛，重量訓練舊傷加上參賽因蹲姿負重起身，導致椎間盤突出而壓迫神經。

王矞雲說，開立復健、運動治療與口服藥物，經2週治療至今，患者疼痛已獲得改善。目前進行肌力訓練等運動治療，教導患者操作如何緩和腰部疼痛，如腰椎伸直運動、背肌訓練、臀部伸展，也提醒民眾，蹲姿負重起身站立要注意、重訓應循序漸進。