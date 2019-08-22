亞洲塗鴉戰牆72公尺長 頭城車站地下道變打卡熱點

2019-08-22 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



「2019音浪頭城」首辦國際塗鴉「亞洲戰牆」、「藝浪板彩繪」競賽，作品以專業塗料保護後，今天移駐在頭城火車站的地下道，由鎮長曹乾舜、鎮民代表會副主席林連生等人揭牌啟用，打造世界級的塗鴉奇幻廊道。

頭城鎮公所指出，「亞洲塗鴉戰牆」作品，，一共12件，高約2.3公尺、長度達72公尺，包括南韓Wezt、泰國Joker及印尼Fivust等競賽優勝創作，還有國際級知名塗鴉評審、「變形金剛」畫風的跨國創作者比利時賈巴(Jaba)」、「連續塗鴉捲軸金氏世界記錄作者群之一美國伊沃克(Ewok)」、泰國Cider，還有韓國的Jay等，合計「８國聯軍」創作作品。

而「藝浪板彩繪」是以頭城鎮內衝浪業者所提供的二手回收衝浪板做為創作媒材，以壓克力顏料作為彩繪基底，作品主題多元，有浪花、海洋上的飛行傘、衝浪客、海龜、噶瑪蘭族圖騰、沙灘、充滿熱帶風情的扶桑花、飛躍海豚等。

鎮長曹乾舜指出，全數的「塗鴉作品」及代表頭城衝浪小鎮的「藝浪板彩繪」移置頭城火車站，將地下廊道打造成全國首創的世界級塗鴉奇幻廊道和藝文特區，和人文薈萃的頭城老街相互輝映，邀請民眾搭火車遊頭城，在踏進月台、漫步廊道的同時，感受「頭城經典小鎮」的魅力。