為人篩癌發現自己也罹癌 「疑癌追緝王」幫到自家人

2019-08-22 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



我們與癌的距離有多遠？

羅東博愛醫院今天指出，有多數人不明白自己有時原來離意外這麼近，醫院有員工平日主責協助民眾篩檢乳癌，在旁人不經意的提醒下，竟發現自己也罹患乳癌的原位癌，還好及早發現，積極治療後，目前只要持續追蹤即可。

院方表示，這名員工在乳房超音波室工作，因屆滿45歲，院方提醒，可篩檢乳癌，她在篩檢後，意外得知罹患乳癌原位癌，驚訝之餘，積極配合醫師的治療計畫，接受手術，術後癌症治療，目前只需定期服用口服藥物與定期追蹤即可控制，復原狀況良好。

羅東博愛醫院指出，原位癌雖名為「癌」，但與大眾熟知的「癌症」不同，治癒率達90%以上，通常只需以手術切除病灶，可視為尚未病變或侵襲至器官組織的癌症0期。

羅東博愛醫院腫瘤醫學中心主任陳培勳表示，極早期發現原位癌，治癒率高，也可避免後續治療上讓人難忍的不適感和繁瑣治療過程。

羅東博愛醫院指出，院方自民國99年起，為民眾規劃癌篩單一窗口，讓民眾一天內可完成就診和篩檢流程，以口腔癌症篩檢為例，癌篩窗口與耳鼻喉科、牙科之間已建立快速篩檢通道，民眾填寫完檢查單後，由癌篩個管師為民眾掛號、帶領民眾至診間，就可免排隊、優先檢查，是一條便民的「綠色通道」，且若是篩檢報告異常、需要回診，癌篩個管師也會為民眾安排特別門診或醫師門診諮詢。

院方統計，每周6天在門診醫學大樓顧客服務中心開設癌症預防篩檢窗口，提供民眾免費四癌篩檢，包括口腔癌、乳癌、子宮頸癌、大腸癌，去年全年度服務人次達1萬7935人，並確診出30例癌症病人，其中多為0期的原位癌，且篩檢呈陽性的個案追蹤率也達99.12%，高出全國陽性個案追蹤率94.07%，因此蟬聯衛福部國健署今年四癌篩檢「疑癌追緝王」區域醫院第一組第一名殊榮。

癌篩個管師陳惋晴表示，從大力鼓勵民眾接受健康篩檢，到檢查異常複檢這過程，個管師其實投入相當大的心力，像是女性最害怕的乳房攝影檢查，她們會分享自身的檢查經驗，以減少病人的不安感，後續檢查若有異常，也常需居中安撫與解說，協助穩定的情緒，有時甚至會陪同回診或聽取報告解釋。