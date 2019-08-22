日月潭萬人泳度嘉年華9月1日登場 集集警方公布停車路段

2019-08-22 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



2019日月潭國際萬人泳度嘉年華活動，9月1日將正式出發，雖然主辦單位預估今年車輛將減少三分之一，南投縣集集警分局上午公布日月潭周邊開放路邊停車的時間、路段，強調管制時間是當天6時至16時止，路段分在台21線魚池至九龍路口路段四線道外側車道，以及台21線向山遊客中心至頭社路段四線道外側車道，強調沿途設有接駁站並規劃大型巴士接駁泳客報到。

集集分局指出，除九龍口及向山遊客中心兩處外，環潭公路台21甲線1.8至6.5公里除轉彎處外，靠左側山壁車道提供大型車輛依序停車，現場有專人引導，其次是7.3公里潭南三岔路口起，往頭社方向也可靠左側山壁提供小型車依序停放，泳渡結束散場時於水社地區中興停車場設置接駁站，載運泳客往頭社方向及魚池方向離開，請泳客多加利用接駁車報到及離開。

警方呼籲萬人泳度嘉年華期間，前來日月潭周邊旅遊的遊客，務必遵守員警交通指揮，以保持交通順暢，同時也建議駕車前往的遊客，車輛應依標線停放，切勿違規停車，以免影響車流順暢，並儘量將車輛停放於明亮處，車內勿放置行李或貴重物品避免遭竊。