單身癌末他怕家人為難 簽預立醫療器捐遺愛人間

2019-08-22 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



62歲王姓男子二年前罹肺癌，今年4月腦轉移癌末，生活無法自理，單身的他怕人生最後階段讓家人為難，在他清醒時依病人自主權利法簽署預立醫療決定書，決定人生最後階段拒絕人工營養與流體餵養，也簽署器官捐贈同意書，今年5月他住進安寧病房走完人生最後一哩路，也捐出眼角膜遺愛人間。

台中榮總家醫部主任李隆軍說明，王姓男子得知罹癌後簽署的預立安寧緩和醫療，只限在末期時不再插管急救、維生醫療，王伯伯邀請姊姊與弟弟一起參與預立醫療照護諮商門診；諮商過程中，王姓病患達說單身生病已經連累家人了，希望在人生最後的階段，由他做決定，不要讓家人為難了，也說出自己希望的照護方式，家人也說出擔心的部分，關係更緊密。

李隆軍說明，王姓男子在結束預立醫療照護諮商後，簽署預立醫療決定書，也簽署器官捐贈同意書，但病況在今年5月惡化，接受安寧緩和照護，主治醫師召集王伯伯、家人說明病況，再次詢問王伯伯是否依照當初的決定？王伯伯答「是」，並表示不需要再延長生命的治療及人工營養等，只要減輕疼痛就好。

醫護團隊尊重王伯伯預立的醫療決定，不進行心肺復甦術、人工營養等維持生命的治療，但仍提供王伯伯安寧緩和醫療，透過舒適的照護、疼痛控制、心理及靈性照護等，讓王伯伯保有當初善終的意願，有尊嚴地安詳離開人世。