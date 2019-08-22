每天刷牙時姿勢對了嗎？專家指出可能是背痛的根源

2019-08-22 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



刷牙時的你，「靠」對了嗎？ 物理治療師指出，很多人在刷牙的時候姿勢不對，造成脊椎的負擔，進而引發下背痛，甚至因為經常的姿勢錯誤，而形成慢性的疼痛，無法根治，卻沒有注意到可能是每天刷牙時的姿勢問題。

一天美好開始的早晨！老劉帶著愉悅的心情走向浴室，準備梳洗打扮，迎接嶄新的一天。看著鏡中的自己刷牙洗臉，說時遲那時快，想要挺腰站直的瞬間，雷擊般的腰痛，讓他冷汗直流不敢動作，老劉心中這般想到，「我是閃到腰了！」腦中跑馬燈式地回想：是過去的椎間盤突出因為不良的彎腰姿勢而誘發？還是昨晚重訓時有輕微拉到腰部？抑或是過軟的床造成的？

成大醫院物理治療中心劉櫂緯物理治療師指出，錯誤的姿勢與動作都可能會造成下背痛，持續以往，還會從急性變成慢性，到慣性。因此，想要根治不時出來擾亂的下背痛，必須找到生活中傷害下背的原因。以老劉的狀況，建議要找骨科或復健科醫師詳細檢查，以查出真正造成的原因。

劉櫂緯物理治療師也表示，對一般人來說，刷牙時還是有許多可以注意、防患的，像是刷牙時身體前屈的軸心應該放在腰部或臀部？其實，大部分日常生活的前屈動作應多使用「臀部」，也就是髖關節當作軸心，翹屁股往後推的感覺，不要「靠腰」把壓力都放在腰上，才不會刷完牙有挺不起腰的感覺。

另外，日常居家生活還需要留意像過軟的床和沙發，也會引起椎間盤過大的壓力而造成傷害；但，適當的治療即可改善、恢復，擔心的是持續性的傷害而不自覺應就醫，讓問題從急性變成慢性，到慣性，真的會變成痛苦纏人的恐怖夢魘。