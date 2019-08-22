高鐵也出包！雲林站道岔訊號異常部分列車延誤

2019-08-22 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台灣高鐵公司稍早傳出道岔訊號異常。聯合報系資料照 分享 facebook 今天軌道運輸業故障頻頻，上午台鐵才因電車故障，影響5506名旅客，台北捷運也因系統異常導致列車延誤，高鐵雲林站稍早也傳出因道岔訊號異常，部分列車延誤。

台灣高鐵公司說，今天上午10時53分於雲林車站發生道岔訊號異常，經高鐵公司派員維修，目前狀況已排除，惟部份南下列車目前仍有延誤，敬請旅客見諒。

高鐵公司說，受該次列車遲延影響，旅客之車票除所適用之優惠活動另有規定者外，搭乘列車到達訖站之時間較時刻表原訂時間遲延30分鐘以上未滿60分鐘時，高鐵公司將退還實收票價之50%，遲延60分鐘以上時，退還實收票價全額。