影／巧克力計劃！檳榔園改種可可 青農開創新產業

2019-08-22 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣中埔鄉青農高祥恩，4年前得知政府在推動檳榔樹轉耕，決定將父親種植30年檳榔園，轉耕種植可可樹，因為堅持草生無毒耕作，去年首次收成數量雖不多，但品質頗受好評，今年他自創品牌、製作巧克力，從檳榔農轉型成巧克力老闆，期盼提供自己經驗，讓更多檳榔農轉型。

「我的可可果外觀有光澤、很漂亮！」高祥恩周末帶著家人一起整理可可園，妻子和小孩採摘龍鬚菜，說明這是種植果樹，草生、不噴藥的額外收成；他則仔細整理去年剛種下的400株可可樹苗，將周邊長太高雜草除去，說明這是在嘉義馴化後的可可樹，預估2年後將有更好收成。

他說，多年前接手父親檳榔園，原本出租他人，但價格越來越差，剛好政府4年前推出檳榔園廢園、轉耕計畫，經過家人討論和實地評估，發現嘉義中埔環境適合種植可可，就請屏東友人育苗400株，但移嘉義種植，因可可樹在地馴化只存活40多株。

高祥恩坦言，種植數量不多，他更用心照顧，抱持種可可果，是要給小孩、家人、朋友吃的，堅持無毒、草生植栽，果園不噴灑除草劑、農藥 ，也長許多蕨類、雜草，帶來各種昆蟲，可可樹上爬了螞蟻，都幫助可可樹開花授粉，結出品質極佳可可果，去年並購買機器製作巧克力、可可果茶包試賣。