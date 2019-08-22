腦血管畸形致癲癇 年輕人好發手術可治療

2019-08-22 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



腦血管會畸形?！台南市25歲林姓男子3年前突然全身癲癇發作被送到奇美醫學中心急診，經腦部電腦斷層、核磁共振、血管攝影檢查、腦波等檢查發現右側額葉有3公分「顱內動靜脈畸形」；腦部血管畸形多是先天遺傳，其中3成有全身或局部肢體癲癇症狀，多數直到腦出血、中風前都沒有明顯症狀，可說是隱形殺手，民眾如果有家族親人有癲癇或血管畸形病史，最好在20歲好發期之前做相關檢查。

電腦刀中心暨神經外科主治醫師陳志偉在院內說明案例表示，建議林先生接受電腦刀治療，術後兩年追蹤顱內動靜脈畸形已完全消失，且3種抗癲癇藥物逐漸減量，今年已停用，癲癇症狀目前也無發作。

陳志偉指出，腦部動靜脈畸形好發年紀在20到40歲間，男女比例約二比一。電腦刀中心治療結果顯示，通常直徑小於或等於3公分的腦部動靜脈畸形，有80%的機率在電腦刀治療後三年內就消失，直徑越大的成功率越低。

奇美醫學中心使用電腦刀治療顱內動靜脈畸形已有65例，治療前有20位(30.7%)病人有癲癇發作情形，且接受至少兩種以上抗癲癇藥物治療，電腦刀治療三年後，有15位(75%)病人癲癇發作情形改善並且接受少於兩種抗癲癇藥物的治療，6位(30%)位病人沒有癲癇發作情形且不需抗癲癇藥物治療。