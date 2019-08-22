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腦血管畸形致癲癇 年輕人好發手術可治療

2019-08-22 12:07聯合報 記者周宗禎╱即時報導

腦血管會畸形?！台南市25歲林姓男子3年前突然全身癲癇發作被送到奇美醫學中心急診，經腦部電腦斷層、核磁共振、血管攝影檢查、腦波等檢查發現右側額葉有3公分「顱內動靜脈畸形」；腦部血管畸形多是先天遺傳，其中3成有全身或局部肢體癲癇症狀，多數直到腦出血、中風前都沒有明顯症狀，可說是隱形殺手，民眾如果有家族親人有癲癇或血管畸形病史，最好在20歲好發期之前做相關檢查。

電腦刀中心暨神經外科主治醫師陳志偉在院內說明案例表示，建議林先生接受電腦刀治療，術後兩年追蹤顱內動靜脈畸形已完全消失，且3種抗癲癇藥物逐漸減量，今年已停用，癲癇症狀目前也無發作。

陳志偉指出，腦部動靜脈畸形好發年紀在20到40歲間，男女比例約二比一。電腦刀中心治療結果顯示，通常直徑小於或等於3公分的腦部動靜脈畸形，有80%的機率在電腦刀治療後三年內就消失，直徑越大的成功率越低。

奇美醫學中心使用電腦刀治療顱內動靜脈畸形已有65例，治療前有20位(30.7%)病人有癲癇發作情形，且接受至少兩種以上抗癲癇藥物治療，電腦刀治療三年後，有15位(75%)病人癲癇發作情形改善並且接受少於兩種抗癲癇藥物的治療，6位(30%)位病人沒有癲癇發作情形且不需抗癲癇藥物治療。

陳志偉表示：癲癇發作改善原因可能與電腦刀治療後動靜脈畸形逐漸萎縮有關。但即使接受電腦刀治療，也不是所有病人癲癇症狀會完全消失。有些在動靜脈畸形消失後，癲癇持續存在，可能因血管畸形消失過程中鄰近腦組織形成結疤致腦部不正常放電而引起癲癇發作，此類病人仍需要長期服用抗癲癇藥物。

醫師陳志指出，「顱內動靜脈畸形」除部分引發癲癇，沒有外顯症狀。記者周宗禎/攝影
醫師陳志指出，「顱內動靜脈畸形」除部分引發癲癇，沒有外顯症狀。記者周宗禎/攝影
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「顱內動靜脈畸形」除部分引發癲癇，沒有外顯症狀，須經相關檢查才能確定。記者周宗禎...
「顱內動靜脈畸形」除部分引發癲癇，沒有外顯症狀，須經相關檢查才能確定。記者周宗禎/攝影
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醫師陳志指出，「顱內動靜脈畸形」除部分引發癲癇，沒有外顯症狀。記者周宗禎/攝影
醫師陳志指出，「顱內動靜脈畸形」除部分引發癲癇，沒有外顯症狀。記者周宗禎/攝影
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癲癇中風攝影

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