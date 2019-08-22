男學生快升國中很焦慮 沒手機玩更抓狂戒不掉

2019-08-22 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市一名即將升國中的男學生因為父母都忙於工作，常要晚上九點、十點才下班，把手機當「保母」，男學生沈迷手機戒不掉，幾乎24小時不離手，手機沒電就抓狂，男學生也因快上國中，被限制玩手機而暴跳如雷，出現焦慮等情緒困擾等，最後在父母陪同下，求助兒童心智科醫師。

中國醫藥大學兒童醫院兒童心智科主任林秀縵說，很多青少年面對開學即將到來，易出現焦慮的開學症候群，高危險群包括個性較內向、害羞，或做事力求完美的孩子，或沈迷三C、作息不規律，以及因父母忙碌缺乏互動的孩子。她建議，家長應提早協助孩子調整作息，規範孩子使用3C，社群軟體時間，若發現孩子有情緒症狀，就要提前關懷、治療。

醫師林秀縵說，這名男學生經會談後，了解升國中與國小狀況不同，願意和父母溝通，並且自己設定目標，例如在幾點以前完成作業就可玩手機，原則上以一小時內為限，不玩手機空下來時間，在父母的協助下建立新的興趣，不會再沈迷網路世界。