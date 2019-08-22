男學生快升國中很焦慮 沒手機玩更抓狂戒不掉
台中市一名即將升國中的男學生因為父母都忙於工作，常要晚上九點、十點才下班，把手機當「保母」，男學生沈迷手機戒不掉，幾乎24小時不離手，手機沒電就抓狂，男學生也因快上國中，被限制玩手機而暴跳如雷，出現焦慮等情緒困擾等，最後在父母陪同下，求助兒童心智科醫師。
中國醫藥大學兒童醫院兒童心智科主任林秀縵說，很多青少年面對開學即將到來，易出現焦慮的開學症候群，高危險群包括個性較內向、害羞，或做事力求完美的孩子，或沈迷三C、作息不規律，以及因父母忙碌缺乏互動的孩子。她建議，家長應提早協助孩子調整作息，規範孩子使用3C，社群軟體時間，若發現孩子有情緒症狀，就要提前關懷、治療。
醫師林秀縵說，這名男學生經會談後，了解升國中與國小狀況不同，願意和父母溝通，並且自己設定目標，例如在幾點以前完成作業就可玩手機，原則上以一小時內為限，不玩手機空下來時間，在父母的協助下建立新的興趣，不會再沈迷網路世界。
林秀縵指出，青少年其情緒及人格發展都還未臻成熟，對於壓力易出現災難性的思考，例如「我的人生就完了」、「一切都沒有希望了」，重則憂鬱、拒學或甚至出現自傷的行為。她建議師長可採正向不批判的態度聆聽，鼓勵孩子說出心中的煩惱，給適當的建議，減少孩子過度的擔憂。若發現孩子有情緒症狀，就要提前關懷，若能及早發現，及早關懷並及早介入治療。
留言