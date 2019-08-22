改善高屏空汙 環署擬成立管制小組

2019-08-22 14:47 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／台北報導



面對高屏空汙惡化，環保署表示，民國104年到107年，高屏地區的PM2.5已經減少20%濃度，環保署會擬定相關作法，現在正與地方協商，擬成立高屏地區空汙管制工作小組，以面對高空汙嚴重問題；從各方面來改善高屏地區的空氣品質。

根據研究報告，南台灣空氣品質隨石化工業等各種發展逐漸惡化，南部與北部的空氣品質走勢出現黃金交叉後不到20年，近年高屏地區的肺腺癌年增加率是北部的15倍以上，且患者餘命較短。

環保署長張子敬表示，研究中僅提到「空汙」是可能原因，但只要對民眾健康有不好影響，環保署都要努力改善。空汙基金的徵收不僅只是財稅問題，也有抑制排放量的作用，如何有效利用空汙基金，若對整體空汙有改善，達到真正減量，不排除追加這筆基金。

張子敬也說，老車議題從今年5月修改辦法後，到8月16日為止，已經有4600多輛汰換，加速了汰換速度，調修速度也慢慢加快，對汙染改善也有幫助。

當初外界誤解老車的政策，但經過調整後，有些車子不一定要淘汰，因此用淘汰與維修補助一起來，對空品有幫助，現在看起來推動不錯。

至於去年老車議題引起軒然大波，環保署前署長沈世宏表示，政策方向是對的，只是執行的方式與溝通準備以及配套措施要同時出來，事前準備要很清楚，政策出來，起碼要花一兩年時間溝通，阻力會比較小。