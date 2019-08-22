影／健身肩頸反而更痠 醫師：過度重訓致肌筋膜症候群

2019-08-22 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



現代人工作壓力大，加上長期姿勢不良等，容易出現腰痠、肩頸等痠痛，但也可能是肩頸部肌筋膜疼痛症候群所致。

24歲就讀研究所的高同學，因課業繁重、長時間使用電腦，三年前透過健身舒壓，但因重訓過重等錯誤訓練，導致肩頸部更痠痛、僵硬，連胸部都偶有疼痛感。針灸、熱敷過都未改善，後經醫師診斷後為肩頸部肌筋膜疼痛症候群，透過超音波定位下，導入麻藥將肌肉硬塊剝鬆，狀況獲得改善。

收治高同學的新光醫院復健科主任陳文玲表示，每個人都可能會出現肌筋膜疼痛，主要跟肌肉的「過度使用」有關，如肩頸部肌肉長期過度使用，會使肌肉韌帶疲勞緊繃僵硬，導致發炎疼痛，即為肌筋膜疼痛症候群。

陳文玲說，據調查顯示，約八成五的頸痛是肌肉或韌帶傷害而引起，而約五成的人患有肩頸肌筋膜疼痛症候群，主要症狀是肩頸部肌肉痠痛、僵硬、而上背、腰部也會連帶受影響，且常有「激痛點」。

所謂的激痛點就是在身體的某特定位置，手壓時會有明顯壓痛感，且附近肌肉會特別的緊繃，甚至像石頭般僵硬、並傳到身體其他部位。醫師會據病患敘述，找出此點來做診斷。如高同學即是因過度重訓，致肩膀的旋轉袖肌腱破裂，而出現硬塊、疼痛、無力與麻木感。