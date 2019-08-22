嚇！老翁右耳重聽 竟是耳內長滿菜花

2019-08-22 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣70歲黃老先生，耳朵常有搔癢感，好像積了許多耳垢，但怎麼挖就是挖不出來，還流出膿樣及帶有血絲的分泌物，近日甚至右耳聽不到了。求診後醫師以內視鏡初步檢查，一看便發現黃男右耳裡長滿俗稱「菜花」乳突狀腫瘤。

為什麼耳朵會長菜花？南投醫院耳鼻喉科醫師吳昭寬說，菜花源於人類乳突瘤病毒，感染的方式主要是接觸性感染，如口腔、生殖私密處等，同時乳突瘤病毒分類很廣，最容易透過性傳染的則屬第6及第11型。

許多民眾可能已經感染人類乳突瘤病毒，卻不自知，手碰觸完私密處未清洗乾淨而摸耳朵或挖鼻孔，以致病毒會跨區感染。據了解黃男不定期會至家庭理髮店，除了剪頭髮，店家還會提供刮鬍子、挖耳朵等服務，相當舒爽。推測可能是理髮店使用非拋棄式的掏耳朵工具，而使外耳道意外感染病毒。

吳昭寬以耳內視鏡檢查發現腫瘤占滿了患者的耳道，經手術切除腫瘤之後，患者右耳的聽力也恢復正常。他提醒菜花感染初期不痛不癢，很少有不適的症狀，容易被忽略，等到出現症狀時，大多已明顯影響生活品質。如果疏於注意或是延遲就醫，也有發展成癌症風險，菜花雖然是良性腫瘤，但仍是有癌變的可能性，不能輕忽。