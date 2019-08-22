親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風白鹿恐襲台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜談「兩條件」下重啟核四 柯文哲狂笑：廢話

英籍港警官遭批「黑警」下場超慘…個資肉搜、妻女被辱

台南登革熱疫情趨緩 今起指揮中心降級

2019-08-22 11:23聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南鐵路地下化沿線目前正在施工，登革熱防疫人員擔心有積水前往稽查。圖/衛生局提供
台南鐵路地下化沿線目前正在施工，登革熱防疫人員擔心有積水前往稽查。圖/衛生局提供
分享
台南市登革熱疫情趨緩，市長黃偉哲宣布將原本的2級指揮中心調降為3級，衛生局提醒對疫情仍然不能掉以輕心。

衛生局上午表示，2級指揮中心每天在市政府邀集相關單位召開應變會議，降為3級之後，會議則改到有疫情的區公所召開，相關單位仍然會列席，並不表示降級就不再重視疫情，大雨不斷民眾仍要注意清除積水容器。

台南市登革熱病例累計到昨天，本土病例19例，境外移入28例，其中境外移入部分，與歷年同期相比，已創下近20年的新高，加上南部今年氣候異常，7、8月大雨不斷，衛生局原本非常擔心疫情一發不可收拾，但因為有2015年的大爆發經驗，加上運用新科技、大數據等協助防疫，市長黃偉哲也經常到第一線督軍，目前疫情控制相當不錯，但因為疫情會一直延燒到11月之後，防疫人員仍不敢掉以輕心。

台南市最新的一起病例是境外移入的個案，患者為家住佳里區的40多歲男性，本月中與妻子一起前往緬甸探親，15號在當地就出現發燒等症狀，16號從桃園機場返國時，在發燒篩檢站就被發現，現場快篩檢出登革熱陽性，台南市衛生局接獲通報後，要求病患不能返家，必須直接住院治療，之後患者住進台南的醫院，17日確診染上登革熱，由於沒有進入社區，防疫人員鬆了一口氣。

台南市今年的疫情從遊客眾多的中西區爆開來，其中「開山里」還因為疫情推播搞烏龍而全台聞名，但還好後續東區、南區等地發生的個案都零星，疫情在控制中，衛生局表示，之前傳出疫情的里，在監控之下，因沒有續發的疫情，監控都已陸續解除，目前僅剩下東區的大同里與泉南里兩里，要持續監控到9月初，沒有續發疫情才能解除。

台南鐵路地下化沿線目前正在施工，登革熱防疫人員擔心有積水前往稽查。圖/衛生局提供
台南鐵路地下化沿線目前正在施工，登革熱防疫人員擔心有積水前往稽查。圖/衛生局提供
分享
台南鐵路地下化沿線目前正在施工，登革熱防疫人員擔心有積水前往稽查。圖/衛生局提供
台南鐵路地下化沿線目前正在施工，登革熱防疫人員擔心有積水前往稽查。圖/衛生局提供
分享

疫情衛生局登革熱

相關新聞

台灣首座暗空公園在合歡山！觀星英文是look、see還是watch？

2019-08-22 10:16

男學生快升國中很焦慮 沒手機玩更抓狂戒不掉

2019-08-22 12:04

香港電競少年Toyz 從世界冠軍轉型YouTuber丑角之路

2019-08-22 11:49

嚇！老翁右耳重聽 竟是耳內長滿菜花

2019-08-22 11:42

密集恐懼患者勿進！他PO照協尋神祕水果 網友歪喊：姐夫王

2019-08-22 12:00

集集彩繪列車石虎挨批 設計師江孟芝同意全部塗掉

2019-08-22 10:44

影／巧克力計劃！檳榔園改種可可 青農開創新產業

2019-08-22 12:09

影／空品惡化 張子敬：擬成立高屏地區空汙管制小組

2019-08-22 12:08

腦血管畸形致癲癇 年輕人好發手術可治療

2019-08-22 12:07

影／健身肩頸反而更痠 醫師：過度重訓致肌筋膜症候群

2019-08-22 11:51

高屏空品惡化影響健康 張子敬：不排除追加空汙基金

2019-08-22 11:22

輕颱白鹿持續變快增大 周五海、陸警恐接力發布

2019-08-22 11:16

家樂福與台糖合作 併原台糖賣場重新出發

2019-08-22 10:05

板南線軌道異常 北捷：排除後彈性調整班距

2019-08-22 09:25

開開停停！捷運板南線月台擠爆 北捷：軌道訊號出現異常

2019-08-22 09:24

台鐵汐科到南港站列車大誤點 影響5506人

2019-08-22 08:11

健康你我他╱假期出遊 必備隨身四件寶

2019-08-22 00:12

常腹瀉不以為意 竟是卵巢癌末期

2019-08-22 00:08

東南亞乾旱 台大研究：「風水輪流轉」釀禍

2019-08-22 00:06

顯微根尖手術 準新娘保住門牙

2019-08-22 00:04

長庚永慶盃 9月22日三地開跑

2019-08-22 00:00

健康主題館／小小孩擦地板 改善妥瑞症

2019-08-21 23:59

車停斑馬線 算闖紅燈罰1800元

2019-08-21 23:52

境外移入登革熱、屈公病 高雄各增1例

2019-08-21 23:39

鼻頭擠出黃粉刺居然是「蟎蟲」 3招簡單讓毛孔更乾淨，拿煮菜的鹽就能用⋯

2019-08-21 23:19

台北年薪160萬和花蓮年薪110萬住哪好？ 他指這點是關鍵

2019-08-21 21:18

PK公文山！他曬「等高暑假作業」梗圖 網笑歪：可以當市長了

2019-08-21 20:00

連外國人都癡迷！龜山島登島一日遊 8、9月還可賞鯨

2019-08-21 19:12

黃靖倫拍戲耳進沙暫失聰 醫籲：耳有異物時勿手摳

2019-08-21 18:52

釋迦上爬滿白色怪蟲 網友驚：以為是波蘿麵包

2019-08-21 18:46

健保擬降眷口數！樂了雇主荷包 健保收入恐短收47億元

2019-08-21 18:23

地表最爽工作決選出爐！真人版高年級實習生「劉玉嘉」前進馬里亞納

2019-08-21 18:05

全台失智人口27萬人 80歲以上5人就有1位

2019-08-21 17:28

老翁耳朵聽不到 檢查驚見長滿菜花

2019-08-21 17:16

運動防失智 長庚永慶盃路跑9月22日3地開跑

2019-08-21 17:15

近5成卵巢癌患發現已晚 醫籲加做骨盆超波篩檢

2019-08-21 17:12

曼谷最新體驗！CNN推薦「紅蓮花水上市場」 躺在古船裡「被空拍」

2019-08-21 16:59

日本百年歷史煙火盛會大曲煙火 本月底登場

2019-08-21 16:55

她險變為缺門牙無齒新娘 顯微根尖手術保顏值治牙髓病

2019-08-21 16:38
看更多

熱門文章

11號颱風「白鹿」生成 日本估周六直撲台灣

2019-08-21 15:13

「穿心颱」太聳動 氣象專家：路徑預測圖被錯誤詮釋

2019-08-22 07:25

獨家／開業12年不敵租約！ 「天星港式飲茶」9月15日熄燈

2019-08-21 21:35

白鹿颱風周六最逼台 不排除從東部登陸

2019-08-22 00:03

開開停停！捷運板南線月台擠爆 北捷：軌道訊號出現異常

2019-08-22 09:24

好市多上架澳門必買伴手禮 比當地便宜他「連搬3組」

2019-08-21 12:42

狂嗑「330g肉盤」只要269元！肉多多火鍋限量套餐 還有「榴槤冰淇淋」

2019-08-21 16:20

台北年薪160萬和花蓮年薪110萬住哪好？ 他指這點是關鍵

2019-08-21 21:18

輕颱白鹿周末襲台 專家：有登陸花東可能性

2019-08-21 16:04

健保擬降眷口數！樂了雇主荷包 健保收入恐短收47億元

2019-08-21 18:23

研究：高屏地區肺癌增加率是北部15倍 且患者餘命較短

2019-08-21 12:23

鼻頭擠出黃粉刺居然是「蟎蟲」 3招簡單讓毛孔更乾淨，拿煮菜的鹽就能用⋯

2019-08-21 23:19

「下雨包月」又傳颱風 洗車業嘆：快沒飯吃了

2019-08-21 17:16

台鐵汐科到南港站列車大誤點 影響5506人

2019-08-22 08:11

玩日月潭回家雷雨交加 車熄火一看「是火葬場」

2019-08-21 15:27

氣象局：輕颱白鹿撲台機率高 周五東半部南部就有風雨

2019-08-22 09:20

彭啟明：白鹿颱風將生成 是否侵台這些重點要觀察

2019-08-21 14:12

白鹿將撲台 專家：花東首當其衝、南部當心這時間風雨

2019-08-22 11:29

颱風白鹿最快今形成 侵台機率高

2019-08-21 14:22

低壓帶影響及午後對流發展旺盛 17縣市大雨特報

2019-08-21 13:54

彭啟明：輕颱白鹿東部登陸地點不同 風雨也會有差異

2019-08-22 09:00

影／長濱漁民捕獲巨大抱卵龍蝦 委託保育人士今放生

2019-08-21 12:49

輕颱白鹿持續變快增大 周五海、陸警恐接力發布

2019-08-22 11:16

7-11「哆啦A夢神奇道具集點」來囉！烤土司機、記憶吐司造型盤必收

2019-08-21 17:37

影╱專營陸客一條龍！業者放無薪假 交長：鬆綁東協旅客來

2019-08-21 16:07

史上最火速！上周拍板 勞動部5天公告明年基本工資調漲

2019-08-21 19:12

婆婆干涉育兒方式倒掉她母奶 豬隊友只會兩手一攤

2019-08-21 13:52

椎間盤突出這月開刀怕怕 專家：有這些症狀千萬別鐵齒

2019-08-21 15:20

每日星座運勢／處女愛情成功機率高 財務評估精準

2019-08-22 00:00

東南亞乾旱 台大研究：「風水輪流轉」釀禍

2019-08-22 00:06

一張圖看各國預測 白鹿恐成近兩年首個中心登陸颱風

2019-08-22 10:02

「競賽神豬」強逼灌食2年增肥至700公斤！利刀割喉放血被批超殘忍

2019-08-21 20:46

突發心肌梗塞 無線12導程心電儀搶黃金急救時間

2019-08-21 15:21

這種情形退保後生子 還是可領勞保生育給付

2019-08-21 12:50

台北、新北大雷雨！ 慎防劇烈降雨雷擊

2019-08-21 14:58

車停斑馬線 算闖紅燈罰1800元

2019-08-21 23:52

釋迦上爬滿白色怪蟲 網友驚：以為是波蘿麵包

2019-08-21 18:46

常腹瀉不以為意 竟是卵巢癌末期

2019-08-22 00:08

集集彩繪列車石虎挨批 設計師江孟芝同意全部塗掉

2019-08-22 10:44

慎入！車窗黏謎樣球狀物 百隻小蜘蛛亂竄讓人頭皮發麻

2019-08-21 15:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top