台南登革熱疫情趨緩 今起指揮中心降級

2019-08-22 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南鐵路地下化沿線目前正在施工，登革熱防疫人員擔心有積水前往稽查。圖/衛生局提供 分享 facebook 台南市登革熱疫情趨緩，市長黃偉哲宣布將原本的2級指揮中心調降為3級，衛生局提醒對疫情仍然不能掉以輕心。

衛生局上午表示，2級指揮中心每天在市政府邀集相關單位召開應變會議，降為3級之後，會議則改到有疫情的區公所召開，相關單位仍然會列席，並不表示降級就不再重視疫情，大雨不斷民眾仍要注意清除積水容器。

台南市登革熱病例累計到昨天，本土病例19例，境外移入28例，其中境外移入部分，與歷年同期相比，已創下近20年的新高，加上南部今年氣候異常，7、8月大雨不斷，衛生局原本非常擔心疫情一發不可收拾，但因為有2015年的大爆發經驗，加上運用新科技、大數據等協助防疫，市長黃偉哲也經常到第一線督軍，目前疫情控制相當不錯，但因為疫情會一直延燒到11月之後，防疫人員仍不敢掉以輕心。

台南市最新的一起病例是境外移入的個案，患者為家住佳里區的40多歲男性，本月中與妻子一起前往緬甸探親，15號在當地就出現發燒等症狀，16號從桃園機場返國時，在發燒篩檢站就被發現，現場快篩檢出登革熱陽性，台南市衛生局接獲通報後，要求病患不能返家，必須直接住院治療，之後患者住進台南的醫院，17日確診染上登革熱，由於沒有進入社區，防疫人員鬆了一口氣。