高屏空品惡化影響健康 張子敬：不排除追加空汙基金

2019-08-22 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



面對高屏空汙惡化，環保署表示，民國104年到107年高屏地區的PM2.5已經減少20%濃度，環保署會擬定相關作法，現在正與地方協商，擬成立高屏地區空屋管制工作小組面對高空屋嚴重問題；從各方面來改善高屏地區的空氣品質。

環保署今天進行32周年署慶，邀請歷任署長、副署長「回娘家」，回顧過去多年癌環保署的施政成果。

昨天「聯合晚報」報導南台灣空氣品質隨石化工業等各種發展逐漸惡化，南部與北部的空氣品質走勢出現黃金交叉後不到20年，近年高屏地區的肺腺癌年增加率是北部的15倍以上，且患者餘命較短。

環保署長張子敬表示，報導中僅提到「空汙」是可能原因，但只要對民眾健康有不好影響，環保署都要努力改善。他表示，空汙基金的徵收不僅止是財稅問題，也有抑制排放量的作用，如何有效利用空汙基金，若對整體空汙有改善，達到真正減量，不排除追加這筆基金。

張子敬也說，老車議題從今年5月修改辦法後，到今年8月16日為止，已經有4600多輛汰換，加速了汰換速度，調修速度也慢慢加快，對汙染改善也有幫助。他說，當初外界誤解老車的政策，但經過調整後，有些車子不一定要淘汰，淘汰、維修補助齊下，現在看起來推動不錯。

環保署前署長沈世宏表示，在任時，因應當時環保團體要求，也是當初前總統馬英九的承諾，把PM2.5的環境標準訂到15微克／立方米，但是環團還是不滿意，希望追上美國的12。當時也希望把PSI改為AQI，他說，說實在的他不敢，因為若改為AQI，會有一半的時間都在發警報，只有挨罵。但不是公布一個空氣品質標準、發警報就有效果，要管制排放源頭才有效果。

他說，他在任的時PM2.5全國平均為33，等他離開時是22，在任5年9個月，平均每年減少2個微克每立方米，現在降到17。沈世宏說，每年降低1個微克，表示未來困難度越來越高。