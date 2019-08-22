輕颱白鹿持續變快增大 周五海、陸警恐接力發布

2019-08-22 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



輕度颱風白鹿持續變快增大，中央氣象局說，根據上午10時預測，未來暴風半徑將會增大，最快周五清晨發布海上警報，周五下半天發布陸上警報，受到外圍環流雲系影響，東半部跟南部會先感受到風雨。

中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，這個颱風還在組織中，雲系不小，要小心了。

氣象預報員劉沛滕說，今天凌晨8時，白鹿來到鵝鑾鼻東南東方1120公里之海面上，以每小時12公里速度，向西北朝台灣陸地靠近，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風暴風半徑100公里。

劉沛滕說，目前白鹿風速逐漸增快，暴風半徑也會增大，不過仍是在輕度颱風的上限，預計周五清晨到上午間發布海上警報，陸上警報最快則是下半天發布，恐在一天內發布海、路上警報。

劉沛滕說，白鹿中心整合後位置，比預期南偏，有可能從巴士海峽通過，不過以從台灣東半部登陸的機會較高。自2017年10月的輕颱海棠後，就無中心點直接登陸台灣的颱風，白鹿恐成為這兩年第一個登陸颱，隨著導引氣流慢慢接近及增強，今天是關鍵。

劉沛滕說，只要會從台灣登陸，即便是輕颱，都會為全台帶來明顯雨勢，周五晚上至周六早上受到外圍環流雲系影響，東半部跟南部會先感受到風雨，不過由於路徑變化不確性大，今天晚上颱風狀況會更明朗些。