華麗轉身！養豬戶到設計師 林國基顛簸時尚之路

曾經，他是全台灣最沒機會走入時裝界的人，服裝設計師林國基如何走出自己的路？他說：「窮酸，為了打工、成績很差，想進幫派還被退貨，只能養豬、接生小豬、當雞販、派報、送牛奶、當修車黑手...我應該是全台灣最沒有機會轉進時尚界的人，但我成功了！我覺得，人活著，就該給自己機會冒險。試了，不一定成功，但不試，人生就是一盤死棋。」

窮到幫豬做CPR

林國基家裡務農，經濟狀況很差，爸媽常要到處借錢才能度日，學費得靠他自己張羅，可以賺錢的打工機會他都不放過！接生小豬，還幫小豬CPR（心肺復甦術），就怕小豬死掉沒錢。他讀專科的時候，有天回家看到家裡窗戶全被打破，還被吐了檳榔汁，原來是親戚受不了他們家欠錢不還。他告訴自己，長大後要拼命賺錢，窮，真的好可怕。

連幫派都進不了的負數人生

林國基為了打工根本沒時間顧功課，數學成績從沒超過雙位數，常被罰跪在福利社門口，全村經過的人都對他指指點點，學校戲劇公演連在旁邊當顆樹也沒他的份。出身殺手故鄉─雲林台西，在學校找不到成就感，轉而「應徵」幫派，但被嫌太瘦弱，連續退貨三次。國中畢業，直接到台北當雞販。

發了瘋的學習 成功轉型

殺雞拔毛是林國基人生的大挫敗。他和爸媽說，他要繼續升學，念最容易找到工作的機械工程科，退伍之後兩天就進了汽車修理廠。但他愛漂亮，實在不適應黑手生活，每月用三分之一薪水到補習班學服裝設計。老師規定十張作業，他一定交八十張，四個星期要交的功課，他兩個星期就交出來了。

八個月後，他在一場服裝比賽上嶄露頭角，被一家公司相中。適逢台灣服裝業的黃金年代，25歲開了服裝公司，26歲就有五十位員工，廠商拿著布求他過年不要放假，因為他的衣服太熱銷，那時他也存了好幾桶金。

投身服裝業，也遇過不景氣。小時不懂ABC，但仍渴望看懂原文時尚雜誌，啟程到美國紐約上英文課。一開始，英文差，只能看圖吃漢堡，連吃兩、三個月後，可以自己在高級餐廳中點餐。因緣際會再到英國設計學院念書，當個背包客到歐洲邊玩邊找靈感。拿到碩士學位，父親開心的在鄉鎮裡大擺流水席。

務實計劃 支撐夢想 走上國際

林國基曾把清明上河圖融入服裝設計，在歐美秀場驚艷老外，也曾代表台灣參加上海世博開幕。林國基給自己機會、不怕冒險，不只有夢想的熱情，也做好周全計劃、降低失敗風險。他以自己為例，小時候喜歡畫畫，轉型考慮過三個職業：畫家、室內設計師、服裝設計師，問遍相關人士，考量經濟不穩定之後，決定當服裝設計師。

希望成立芭比博物館

「頂針」是裁縫師戴在手指上，避免被針刺傷的殼狀物。林國基喜歡收藏各式材質的「頂針」骨董，也熱愛充滿文化符碼的芭比娃娃，目前已有上萬個芭比娃娃，計畫回老家籌建芭比博物館，增加在地的文化氣息，在自己有能力的時候，回饋家鄉。

時尚大師林國基。／圖：104掌聲提供 分享 facebook

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