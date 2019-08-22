集集彩繪列車石虎挨批 設計師江孟芝同意全部塗掉

2019-08-22 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



集集支線彩繪列車上的石虎圖案遭外界批評像花豹。記者曹悅華／攝影 分享 facebook 全台首座移動美術館「國立集集美術館」彩繪列車周二才正式亮相，卻衍生出「石虎像花豹」爭議，引來專家批評。觀光局說，與設計師江孟芝討論後，決定全部塗掉，修正成原來的底色。台鐵局說，尊重原創者想法，會配合辦理。

國立集集美術館彩繪列車日前在新北市台鐵樹林車站發表，由於集集是石虎重要棲地，列車上也有石虎的圖案，已於周三啟航，未來一年行駛於台鐵的集集支線。未料車體上的石虎圖案引來特生專家批評，認為石虎特徵是眉心有兩條白線，最重要的是耳朵背部是黑底，並有接近三角形的白斑，身上則是虎斑貓的紋路。

對此，江孟芝於個人臉書上表示，由於這次是採極簡設計，非寫實路線，簡化了石虎的樣態，導致石虎特徵不夠明顯，因此造成誤會。

觀光局則說，現已完成兩節車廂，全部四節車廂預計於今年9月底前完成，會優先處理尚未完成的兩節車廂，再請台鐵局協助調車，修復已經亮相的兩節車廂，「石虎圖案全部會塗掉」，改為原本的黃底，還是會在9月底前完成。

觀光局說，江孟芝傾向將石虎拿掉，雖然覺得可惜，仍尊重，而彩繪列車是以香蕉為主軸，融合九二一大地震歷史，石虎角色沒有那麼吃重，不會影響呈現。