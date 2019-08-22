家樂福與台糖合作 併原台糖賣場重新出發

2019-08-22 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



今年4月間家樂福宣布與台糖締結合作契約接手營運台糖旗下的5家量販店及3家超市，家樂福積極布局，今天高雄小港漢民店、台中水湳店及高雄鳳山甲一店連續開幕，超市的店數一舉達到66家，合作契約中的5家量販店預計年底前改裝完畢後以全新面貌和顧客見面。

家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真表示：家樂福發展全方位的拓展計畫，攜手台糖公司合作接手營運旗下的超市，善用小型超市規模進入城市商業鬧區、社區經營，每年以10至15家的速度擴大服務的範圍，結合當地區域生活需求提供多樣化便利服務。

家樂福在高雄陸續開幕的兩家便利購超市分別位於人口密集的兩個行政區，小港區的漢民店在小港醫院旁邊，與原有位在宏平路上的小港店更加結市，可以服務更多的消費者。

鳳山區的甲一店坐落於五甲路與國泰路的交通要道上，附近有傳統市場及假日花市，與家樂福已經營20年的量販店五甲店及鳳山店串連，掌握炙熱商機下密集佈點期望成為民眾習慣的購物去處。