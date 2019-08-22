親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風白鹿恐襲台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

以後會沒手機用？ 快把你家的「它」拿去回收

家樂福與台糖合作 併原台糖賣場重新出發

2019-08-22 10:05聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

今年4月間家樂福宣布與台糖締結合作契約接手營運台糖旗下的5家量販店及3家超市，家樂福積極布局，今天高雄小港漢民店、台中水湳店及高雄鳳山甲一店連續開幕，超市的店數一舉達到66家，合作契約中的5家量販店預計年底前改裝完畢後以全新面貌和顧客見面。

家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真表示：家樂福發展全方位的拓展計畫，攜手台糖公司合作接手營運旗下的超市，善用小型超市規模進入城市商業鬧區、社區經營，每年以10至15家的速度擴大服務的範圍，結合當地區域生活需求提供多樣化便利服務。

家樂福在高雄陸續開幕的兩家便利購超市分別位於人口密集的兩個行政區，小港區的漢民店在小港醫院旁邊，與原有位在宏平路上的小港店更加結市，可以服務更多的消費者。

鳳山區的甲一店坐落於五甲路與國泰路的交通要道上，附近有傳統市場及假日花市，與家樂福已經營20年的量販店五甲店及鳳山店串連，掌握炙熱商機下密集佈點期望成為民眾習慣的購物去處。

便利購經營上結合超市與便利商店特性，在新型態店規劃下，更多豐富的生鮮商品與提供現烤烤雞及手工麵包，近兩萬種商品與完整的商品區域，可滿足一定的購物量需求，例如鄰近小港醫院的小港漢民店，店內商品排面特別加強醫療及銀髮樂齡相關商品的選項，尤其是與台糖合作後，台糖主要產品擴大導入家樂福門市而設專區販售。

今年4月間家樂福宣布與台糖締結合作契約接手營運台糖旗下的5家量販店及3家超市，家...
今年4月間家樂福宣布與台糖締結合作契約接手營運台糖旗下的5家量販店及3家超市，家樂福積極布局，今天高雄小港漢民店、台中水湳店及高雄鳳山甲一店連續開幕。記者謝梅芬／攝影
分享
今年4月間家樂福宣布與台糖締結合作契約接手營運台糖旗下的5家量販店及3家超市，家...
今年4月間家樂福宣布與台糖締結合作契約接手營運台糖旗下的5家量販店及3家超市，家樂福積極布局，今天高雄小港漢民店、台中水湳店及高雄鳳山甲一店連續開幕。記者謝梅芬／攝影
分享
今年4月間家樂福宣布與台糖締結合作契約接手營運台糖旗下的5家量販店及3家超市，家...
今年4月間家樂福宣布與台糖締結合作契約接手營運台糖旗下的5家量販店及3家超市，家樂福積極布局，高雄小港漢民店、台中水湳店及高雄鳳山甲一店連續開幕。記者謝梅芬／攝影
分享

家樂福量販店

相關新聞

開開停停！捷運板南線月台擠爆 北捷：軌道訊號出現異常

2019-08-22 09:24

台灣首座暗空公園在合歡山！觀星英文是look、see還是watch？

2019-08-22 10:16

台鐵汐科到南港站列車大誤點 影響5506人

2019-08-22 08:11

車停斑馬線 算闖紅燈罰1800元

2019-08-21 23:52

鼻頭擠出黃粉刺居然是「蟎蟲」 3招簡單讓毛孔更乾淨，拿煮菜的鹽就能用⋯

2019-08-21 23:19

板南線軌道異常 北捷：排除後彈性調整班距

2019-08-22 09:25

健康你我他╱假期出遊 必備隨身四件寶

2019-08-22 00:12

常腹瀉不以為意 竟是卵巢癌末期

2019-08-22 00:08

東南亞乾旱 台大研究：「風水輪流轉」釀禍

2019-08-22 00:06

顯微根尖手術 準新娘保住門牙

2019-08-22 00:04

長庚永慶盃 9月22日三地開跑

2019-08-22 00:00

健康主題館／小小孩擦地板 改善妥瑞症

2019-08-21 23:59

境外移入登革熱、屈公病 高雄各增1例

2019-08-21 23:39

台北年薪160萬和花蓮年薪110萬住哪好？ 他指這點是關鍵

2019-08-21 21:18

PK公文山！他曬「等高暑假作業」梗圖 網笑歪：可以當市長了

2019-08-21 20:00

連外國人都癡迷！龜山島登島一日遊 8、9月還可賞鯨

2019-08-21 19:12

黃靖倫拍戲耳進沙暫失聰 醫籲：耳有異物時勿手摳

2019-08-21 18:52

釋迦上爬滿白色怪蟲 網友驚：以為是波蘿麵包

2019-08-21 18:46

健保擬降眷口數！樂了雇主荷包 健保收入恐短收47億元

2019-08-21 18:23

地表最爽工作決選出爐！真人版高年級實習生「劉玉嘉」前進馬里亞納

2019-08-21 18:05

全台失智人口27萬人 80歲以上5人就有1位

2019-08-21 17:28

老翁耳朵聽不到 檢查驚見長滿菜花

2019-08-21 17:16

運動防失智 長庚永慶盃路跑9月22日3地開跑

2019-08-21 17:15

近5成卵巢癌患發現已晚 醫籲加做骨盆超波篩檢

2019-08-21 17:12

曼谷最新體驗！CNN推薦「紅蓮花水上市場」 躺在古船裡「被空拍」

2019-08-21 16:59

日本百年歷史煙火盛會大曲煙火 本月底登場

2019-08-21 16:55

她險變為缺門牙無齒新娘 顯微根尖手術保顏值治牙髓病

2019-08-21 16:38

常腹瀉竟是卵巢癌末期！醫師籲腹部硬塊別輕忽

2019-08-21 16:08

影╱專營陸客一條龍！業者放無薪假 交長：鬆綁東協旅客來

2019-08-21 16:07

第20屆金路獎頒獎 爺奶志工獲獎

2019-08-21 16:00

突發心肌梗塞 無線12導程心電儀搶黃金急救時間

2019-08-21 15:21

椎間盤突出這月開刀怕怕 專家：有這些症狀千萬別鐵齒

2019-08-21 15:20

北市抽驗蔬果7件農藥超標 果菜批發市場占3件

2019-08-21 15:13

低壓帶影響短時強降雨 明天水氣減少

2019-08-21 15:02

台北、新北大雷雨！ 慎防劇烈降雨雷擊

2019-08-21 14:58

讓世界看見台灣之美！ 山羌、穿山甲影片爭取國慶曝光

2019-08-21 14:55

高雄登革熱、屈公病境外移入數 創歷年新高

2019-08-21 14:54

防牛亂入 台鐵設圍籬台東段

2019-08-21 14:27

高屏肺癌增 學者：高汙染產業 轉型不能等

2019-08-21 14:26
看更多

熱門文章

11號颱風「白鹿」生成 日本估周六直撲台灣

2019-08-21 15:13

「穿心颱」太聳動 氣象專家：路徑預測圖被錯誤詮釋

2019-08-22 07:25

貓頭鷹雙腿長相曝光 網友嚇傻大喊「被騙了」

2019-08-21 10:41

氣象局：若白鹿颱風形成 以輕颱撲台機率高

2019-08-21 10:49

獨家／開業12年不敵租約！ 「天星港式飲茶」9月15日熄燈

2019-08-21 21:35

白鹿颱風周六最逼台 不排除從東部登陸

2019-08-22 00:03

好市多上架澳門必買伴手禮 比當地便宜他「連搬3組」

2019-08-21 12:42

開開停停！捷運板南線月台擠爆 北捷：軌道訊號出現異常

2019-08-22 09:24

狂嗑「330g肉盤」只要269元！肉多多火鍋限量套餐 還有「榴槤冰淇淋」

2019-08-21 16:20

台北年薪160萬和花蓮年薪110萬住哪好？ 他指這點是關鍵

2019-08-21 21:18

輕颱白鹿周末襲台 專家：有登陸花東可能性

2019-08-21 16:04

健保擬降眷口數！樂了雇主荷包 健保收入恐短收47億元

2019-08-21 18:23

鼻頭擠出黃粉刺居然是「蟎蟲」 3招簡單讓毛孔更乾淨，拿煮菜的鹽就能用⋯

2019-08-21 23:19

「下雨包月」又傳颱風 洗車業嘆：快沒飯吃了

2019-08-21 17:16

研究：高屏地區肺癌增加率是北部15倍 且患者餘命較短

2019-08-21 12:23

玩日月潭回家雷雨交加 車熄火一看「是火葬場」

2019-08-21 15:27

台鐵汐科到南港站列車大誤點 影響5506人

2019-08-22 08:11

彭啟明：白鹿颱風將生成 是否侵台這些重點要觀察

2019-08-21 14:12

罕見大隻抱卵龍蝦 漁民委由生態專家放生

2019-08-21 11:28

氣象局：輕颱白鹿撲台機率高 周五東半部南部就有風雨

2019-08-22 09:20

颱風白鹿最快今形成 侵台機率高

2019-08-21 14:22

低壓帶影響及午後對流發展旺盛 17縣市大雨特報

2019-08-21 13:54

影／長濱漁民捕獲巨大抱卵龍蝦 委託保育人士今放生

2019-08-21 12:49

影╱專營陸客一條龍！業者放無薪假 交長：鬆綁東協旅客來

2019-08-21 16:07

看店員功力？超商茶葉蛋怎麼挑 網友曝獨門要訣

2019-08-21 09:31

7-11「哆啦A夢神奇道具集點」來囉！烤土司機、記憶吐司造型盤必收

2019-08-21 17:37

史上最火速！上周拍板 勞動部5天公告明年基本工資調漲

2019-08-21 19:12

彭啟明：輕颱白鹿東部登陸地點不同 風雨也會有差異

2019-08-22 09:00

婆婆干涉育兒方式倒掉她母奶 豬隊友只會兩手一攤

2019-08-21 13:52

東南亞乾旱 台大研究：「風水輪流轉」釀禍

2019-08-22 00:06

椎間盤突出這月開刀怕怕 專家：有這些症狀千萬別鐵齒

2019-08-21 15:20

每日星座運勢／處女愛情成功機率高 財務評估精準

2019-08-22 00:00

「競賽神豬」強逼灌食2年增肥至700公斤！利刀割喉放血被批超殘忍

2019-08-21 20:46

突發心肌梗塞 無線12導程心電儀搶黃金急救時間

2019-08-21 15:21

台北、新北大雷雨！ 慎防劇烈降雨雷擊

2019-08-21 14:58

這種情形退保後生子 還是可領勞保生育給付

2019-08-21 12:50

不只韓國瑜憂心！ 婦團調查：四人有一人遭科技跟蹤

2019-08-21 11:17

三年撞17頭牛！ 台鐵圍籬第二期工程鎖定台東

2019-08-21 11:01

釋迦上爬滿白色怪蟲 網友驚：以為是波蘿麵包

2019-08-21 18:46

車停斑馬線 算闖紅燈罰1800元

2019-08-21 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top