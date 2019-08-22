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板南線軌道異常 北捷：排除後彈性調整班距

2019-08-22 09:25聯合報 記者郭頤╱即時報導

有民眾上午8點多在PTT跟臉書發文抱怨，指北捷板南線不知為何突然停駛，導致站內人潮擠爆，北捷對此回應，上午8點7分江子翠站往南港展覽館站方向，軌道訊號出現異常現象，已於8點47分排除，目前板南線採列車調度及彈性調整班距因應，至於軌道訊號異常原因，將於收班後詳查。

北捷板南線上午8點多因訊號異常，導致月台人潮塞爆，目前狀況已排除，北捷彈性調整班...
北捷板南線上午8點多因訊號異常，導致月台人潮塞爆，目前狀況已排除，北捷彈性調整班距因應。圖／讀者提供
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