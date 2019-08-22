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彭啟明：輕颱白鹿東部登陸地點不同 風雨也會有差異

2019-08-22 09:00聯合報 記者雷光涵╱即時報導

輕颱白鹿可能是近兩年來第一個颱風中心正式登陸台灣的颱風，天氣風險公司總經理彭啟明說，颱風中心在台灣東部的宜蘭、花蓮或台東這三個縣市，三個情境對台灣各地帶來的風雨，差異都很大，有些是風強雨大，有些是風弱雨大，有些是風強雨小，建議等到發布陸上颱風警報再判斷。

彭啟明在臉書發文說，目前西太平洋的太平洋高壓已經明顯西伸到台灣附近，這也給白鹿颱風較強的導引氣流，讓颱風往台灣東部外海到巴士海峽附近接近。這個大環境條件是相當有利於颱風接近到台灣，目前有相當多預測指出，中心登陸接近台灣的機會很大，時間點在周六，下周日將脫離往福建方向前進。

他說，不過三天後的颱風預測路徑平均誤差，全球最好的預測模式都至少有200公里以上，等於是從宜蘭到花蓮台東都有可能，現在仍無法篤定在哪裡直接登陸，只能等到前一天預測誤差小到60-70公里時，會更有好的判斷。

彭啟明表示，尤其颱風結構的不均勻，是否會讓未來颱風是否偏西分量增多，這是未來發展的變數，值得後續滾動式的觀察。不過從現在的各種預測，中心侵襲台灣的機率相當高。此外，不能因為白鹿只是輕度颱風就掉以輕心，因為過去很多災害統計，不見得與颱風強度有關。

他指出，如果根據目前中央氣象局的路徑，預期周六颱風暴風圈影響東部，因此周五相當急迫，海上警報及陸上警報會在一天內很快發布，周末的各項戶外活動，要有些調整。周五開始，東半部沿海的長浪將逐漸出現，颱風外圍環流帶來的間歇性雨勢在東半部會很明顯，北部、東半部到恆春半島都將會有雨勢。周五晚上到周六清晨，颱風環流逐漸接近，間歇性風雨會更明顯，風力也會再增強。

彭啟明說，周六暴風圈將逐漸影響東部陸地，風雨將明顯增大，東部首當其衝，北部也會有明顯風雨，中南部受到地形阻擋，會較慢出現風雨，但靠山區風雨則相當明顯。周六晚上到周日凌晨，可能是風雨最大的時候，尤其是南部，整個環流雲系可能接近，要稍微留意發展動態。周日下午颱風將登陸福建，各地天將會轉好，後續太平洋高壓增強，將轉為典型夏季天氣。

他說，當然這樣的颱風趨勢是依照現有的路徑預測，如果偏西或偏北，情境會再調整，但周末勢必會受到颱風的干擾。

將近100組的系集預測顯示48小時內的分布相對集中，但接近台灣時的可能性就非常多...
將近100組的系集預測顯示48小時內的分布相對集中，但接近台灣時的可能性就非常多。圖／取自賈新興臉書
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白鹿颱風彭啟明福建

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