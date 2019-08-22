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白鹿颱風周六直撲台灣 不排除從東部登陸穿心過

「穿心颱」太聳動 氣家專家：路徑預測圖被錯誤詮釋

2019-08-22 07:25聯合報 記者雷光涵╱即時報導

白鹿颱風本周末可能侵襲台灣，但氣象專家對部分媒體過度解讀颱風路徑，十分有意見。吳德榮說，昨天下午氣象局的路徑潛勢預測圖，中間那條線通過花蓮，就被刻意說成「穿心颱」，其實模擬路徑分布從北部海面至台灣南端近海；賈新興也說，隨科學技術的發展，能提供預測颱風路徑的可能機率分布，但不是預測單一的解，因為就科學理論來說是不可能的。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，中央氣象局今（22）日2時的路徑潛勢預測圖顯示，第11號颱風白鹿受太平洋高壓導引，大致向西北進行，周六、日（24、25日）侵襲台灣的機率很高；但由不確定的範圍顯示，其中心在宜蘭、花蓮、台東登陸，甚至於南端近海通過，都有可能。

他說，最新（21日20時）歐洲系集模式（ECMWF）顯示，50次模擬路徑分布也是北從北部海面、南至台灣南端近海，其中有大量的模擬路徑通過台灣，顯示白鹿侵台的機率很高。但若在詮釋時，只因昨日下午的路徑潛勢預測圖，中間那條線通過花蓮，就刻意說成穿心颱；那麼今晨微調為通過台東，又要說成「什麼颱」？

他指出，明顯錯誤使用路徑潛勢預測圖，甚至進一步利用那條線去預估各地的風雨，完全忽視預報誤差的存在，不符合科學。

天氣風險管理公司總監賈新興也在臉書發文說，大氣運動方程具有混沌（chaos）的特性，使得天氣預報的誤差會隨時間而放大，並對於初始的觀測資料非常敏感。他表示，系集預報確實大幅提升了颱風預報的準確度，但提供的不是唯一的解。白鹿到底怎麼走，根據多國將近100組的系集預測顯示，接近台灣時的可能性非常多，排除一些特別不一樣的路徑後，白鹿走法的分布可以從台灣頭到台灣尾，所以充滿了許多想像。

賈新興說，但不論是什麼颱，面對颱風這個大自然的現象，我們無法百分之百掌握它，但可以做好萬全的準備，要有正確的認知才能採取正確的行動。

中央氣象局說，今天（22日）太平洋高壓逐漸西伸增強，水氣稍減，各地大致以多雲到晴的天氣為主，不過南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部以北地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，出門請攜帶雨具備用；氣溫回升，各地高溫約32、33度，其中大台北高溫在34度左右，沒下雨的時候較為悶熱。

至於輕度颱風白鹿，凌晨2時中心位置距離鵝鑾鼻東南東方約1190公里的海面上，未來往西北朝台灣方向移動，侵台機率高，颱風路徑隨太平洋高壓勢力強弱仍有變動調整的幅度，請特別留意此颱風的最新動態。

白鹿颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象局提供
白鹿颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象局提供
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白鹿颱風預報氣象局

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