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南部肺癌患者增 醫：沒揪源頭再厲害的篩檢也沒用

2019-08-21 20:08聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

台灣大學等機構近日發表研究，近年南台灣肺腺癌增加率最高甚至達北部的15倍以上，且患者餘命較短。胸腔科醫師提醒，不同空汙致癌機轉都不同，籲政府盡快找出空汙源，否則縱使有最厲害的篩檢及早揪出患者，也只會淪為治療好一個，下一個患者又出現，不斷出現「肺癌鄉」、「肺癌鎮」。

只要空氣污染原繼續存在，住在南部的民眾只要還有呼吸，就無時無刻遭受傷害，台灣肺癌學會理事長陳育民認為，政府當務之急是立即解決空氣污染，就像過去治療因菸害造成的肺癌，是倡導戒菸，面對空汙肺癌，就需要「戒空汙」；台北榮總腫瘤醫學部顧問醫師蔡俊明也呼籲，政府啟動大型流行病學調查，與各大醫學中心，釐清空污來源，否則難以自保。

針對儘速找出空汙源，陳育民也非認同，指出造成南北肺癌發生率有如此大差距的是哪種有害物質，有待釐清，他進一步解釋，不同空汙致癌機轉都不同，如台灣北部空汙源多是交通工具，空汙種類以二氧化氮為主，南部工業多，空汙種類除二氧化氮、還有二氧化硫、重金屬，但即使在報告書中，兩個地區PM2.5濃度一樣高，但成分卻可能不一樣。

世界衛生組織警告，16％肺癌是空氣污染造成，陳育民明白改善空汙是一場持久戰，無法立刻就讓空汙消失，對這些長期暴露於高濃度空汙民眾進行低劑量電腦斷層（LDCT），及早發現、積極治療，「理論上」可行，但目前無實證研究，可證明LDCT對空屋造成的肺癌患者有顯著幫助。

國民健康署也「不建議」空汙較高區、肺癌離病率或發生率較高區、肺癌存活率較低區民眾砸錢做LDCT。癌症防治組長林莉茹表示，目前國際實證資料僅顯示，LDCT檢查對重度吸菸族群，篩檢效果好，如果不是重度吸煙者，實證上沒有足夠證據驗證有效。但因為肺癌與遺傳有關，高空汙第區、有肺癌家族史民眾可請胸腔科醫師評估是否篩檢。

衛福部與國衛院近年合作研究空汙影響人體身體健康的研究剛結束，近日資料整理後會再向民眾報告。林莉茹說，空汙問題需仰賴跨部會合作，依行政院啟動「清淨空氣行動行為」，會持續與環保署、交通部共同減少交通空汙源。未來也將針對高風險區進行強化癌症防治、教育宣導工作。

陳育民說，面對空汙民眾都可以出一份力，積極要求政府落實交通工具、工業、建築工地空汙管理。空汙較高區建議民眾家中門窗緊閉，於室內擺設空氣清淨機，並室內種大型綠葉植物，保持室內空氣品質，也可多吃橘色水果、十字花科青菜「養肺」，若當日空污嚴重，盡量避免外出。

高屏空氣品質因工業等發展逐年惡化。 圖／聯合報系資料照片
高屏空氣品質因工業等發展逐年惡化。 圖／聯合報系資料照片
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肺癌患者醫師

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