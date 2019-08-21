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台北年薪160萬和花蓮年薪110萬住哪好？ 他指這點是關鍵

2019-08-21 21:18聯合新聞網 綜合報導

有網友提出問題表示台北年薪160萬元，跟在花蓮年薪110萬元，應該住哪好？ 圖／...
有網友提出問題表示台北年薪160萬元，跟在花蓮年薪110萬元，應該住哪好？ 圖／聯合報系資料照片
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台北是許多外縣市民眾求職討生活的首選，雖然工作機會選擇多，但房價物價相對也高，就有網友在論壇上詢問如果在台北年薪160萬元，跟在花蓮年薪110萬元，應該要選哪一個？問題引來網友熱烈討論，兩地都有人選擇，但最多人認為還是會想選台北。

原PO在論壇《PTT》寫道如果有2個工作，都不算太輕鬆，台北的年薪有160萬元，花蓮的年薪110萬元左右，雖然花蓮山多離海近，有不錯的大自然風景，但是地震多而且又沒有捷運、高鐵等便利交通設施，因此想問鄉民們應該選哪一個比較好？

貼文引起網友不同看法，認為花蓮比較好的網友表示「花蓮空氣不錯」、「住花蓮才不會亂花錢」、「沒啥物慾的話，花蓮我會想」、「花蓮啊，台北160萬過的像是花蓮40萬吧」、「花蓮物價高，但生活品質大勝台北」、「台北160萬只能住鳥籠」、「當然是花蓮啊，台北能住人嗎？」、「空氣、水、自然環境，這些比錢重要」。

不過大多數的網友還是覺得台北是首選，「台北吧，花蓮無聊死」、「台北有趣多了」、「差50萬，選花蓮的是腦袋被門夾到嗎？」、「工作的話當然台北」；甚至還有人以物價來分析，「花蓮物價跟台北差不多，選台北吧」、「你不知道花蓮物價有多高嗎？」、「選花蓮該不會以為花蓮房價物價比台北低吧？」、「全台灣物價真的不會差很多，當然選錢多的」、「花蓮是觀光區，開銷其實不低」。

還有網友點出有沒有孩子是關鍵，「要生孩子選台北，不生選花蓮」。這名網友說如果沒有要生小孩的話，住花蓮不用幾年就可以買房、買車子；但如果想要孩子就要考慮到教育問題，畢竟在台北光是社會教育和同儕教育就會影響孩子很多。

物價

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