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連外國人都癡迷！龜山島登島一日遊 8、9月還可賞鯨

2019-08-21 19:12聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

運氣好還會遇到海豚圍繞船隻附近游泳，近距離欣賞海豚可愛模樣。圖／東北角風管處提供
運氣好還會遇到海豚圍繞船隻附近游泳，近距離欣賞海豚可愛模樣。圖／東北角風管處提供
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位於宜蘭外海的龜山島，今年3月解禁開放登島，台灣觀巴推薦可體驗一日遊行程，從頭城出發到龜山島登島，欣賞各種地質、氣候、潮汐等，再回到烏石港大啖海鮮。此外，每年3到9月是龜山島賞鯨好時節，由於登島時間有限，還有不少國外觀光客慕名而來。

龜山島每年3月到11月是最適合登島賞鯨豚時機，出沒鯨豚達十幾種，主要以飛旋海豚、瓶鼻海豚、小虎鯨為主。運氣好碰到好天氣，還可以搜集到龜山八景，像是龜山朝日、神龜戴帽屬氣象景觀，還有海底溫泉、龜島磺煙、靈龜擺尾、眼鏡洞、龜岩巉壁等因火山作用及海水侵蝕行程的特殊景觀。其中，前往海底溫泉處，可以聞到硫磺味道外，海面顏色也因此而不同，又被稱為陰陽海，是相當知名的景點。

交通部觀光局輔導國內旅行社成立台灣觀巴，帶民眾深入台灣各個鄉鎮，今年主推的旅遊行程之一，就是龜山島登島、壯圍濱海生態之旅一日遊，從頭城出發後，前往龜山島欣賞地形、氣候、潮汐等自然景觀，再返回烏石港享受老街懷舊美食，完美一日遊。此外，行程還有輕騎拉拉車親近太平洋的自行車道、導遊介紹沿途生態、定點攝影人員騎機車錄製影片，還會免費幫旅客製作影片上傳Youtube。該行程天天出發，可在市區定點、飯店、機場、車站接送，最低2人到4人就可成團。

抓住暑假的尾巴，來趟龜山島一日遊。圖／東北角風管處提供
抓住暑假的尾巴，來趟龜山島一日遊。圖／東北角風管處提供
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龜山島每年3月到9月是賞鯨好季節，就連外國觀光客都慕名而來。圖／台灣觀巴提供
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龜山島賞鯨溫泉

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