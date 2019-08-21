黃靖倫拍戲耳進沙暫失聰 醫籲：耳有異物時勿手摳

2019-08-21 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



藝人黃靖倫日前拍攝電視台戲劇時，一場躺在海邊沙灘的戲，因大量海水灌進他的耳朵，沙子卡耳朵裡多天，導致他耳朵疼痛發炎、傷口未復原，經醫師麻將並手術後，仍有肢體不平衡、暈眩、右耳暫時性失聰情形，經紀人更出示照片顯示耳裡有沙。

耳鼻喉科醫師呼籲，民眾若耳朵進沙或其他異物時，切勿以手、夾子等外物掏耳朵，應至醫院交由專業醫師處理，以免造成耳朵發炎、流血。

新光醫院耳鼻喉科主治醫師邱昱勳表示，一般來說海砂很細，民眾若耳朵進沙時，若沒耳膜破裂，不會進到中耳、內耳，可先點耳藥水，將細砂沖流出來；但若仍有異物感，則可能是沙粒黏在耳膜、耳道邊，民眾此時切勿以手、夾子、耳耙子等外物掏耳朵，也不要用棉花棒來清理，因為此舉不僅會讓異物更深入耳道中，若沙中含有碎石等較大物體，輕者會造成外耳表皮發炎刮傷，重者會導致耳膜受損、破裂，出現發炎、流血、甚至進一步感染而造成暈眩等情形，應至醫院交由專業醫師處理。