健保擬降眷口數！樂了雇主荷包 健保收入恐短收47億元

2019-08-21 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



健保眷口數暌違三年擬從0.61人，調降至0.58人，該案將提送周五健保會決議，若順利拍案，最快明年元旦上路，初估可受惠90萬名雇主，每年最高減少30億元負擔。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 暌違三年，健保眷口數可能調降，擬從0.61人降至0.58人，該案將提送周五健保會決議。若順利拍案，最快明年元旦上路，初估90萬名雇主受惠，每年最高減少負擔30億元，但健保基金短收47億元收入。

外界質疑，祭出幫雇主省荷包舉動是為了總統大選前提出利多，但健保署表示，調降眷口數是遵照健保會要求，將著手刪減不必要醫療行為，減少健保支出。

健保法第29條規定，第1類第1目至第3目被保險人所屬的投保單位或政府應負擔的眷屬人數，依前述被保險人實際眷屬人數平均計算，現行眷口數0.61人。但健保署財務組研究員唐薏文表示，受少子化影響，被保險人實際依附眷屬人數降低，近三年平均僅達0.59人、去年平均數更降至0.58人。

對此，健保會委員7月決議，要求健保署依法公告調降平均眷口數，目前健保署提出兩方案，若以近三年平均眷口數0.59進行調降，雇主每年負擔減少20億元、政府減少負擔11億元，總計健保年減31億元收入；若降至去年平均數0.58人，雇主每年負擔減少30億元、政府減少負擔17億元，總計健保年減47億元收入。

唐薏文強調，周五健保會若順利通過眷口數調降案，被保險人每人名下最多以依附三名眷屬計費規定不會變動，調降後最直接的影響，仍是以雇主負擔減輕為主；健保署副署長蔡淑鈴則坦言，平均眷口數調降後，健保收入自然會減少，每年虧損勢必會再增加。

蔡淑鈴表示，但明年基本工資調漲，健保費跟著漲，健保一年可增16.6億元收入，額外收入注入因調降眷口數減少健保收入金額後，總短缺14.4億至30.4億元，單視目前健保每年虧損百億形況，去年虧266億元、今年預估虧400多億元，這樣的短少金額仍在可接受範圍內。

此外，也會致力「節流」，如解決國內重複用藥問題，今年10月起，重複用藥核刪將納入最後一批藥物，所有口服藥品全部列管，民眾家中藥物剩超過10天，看診就會無法開藥，減少健保藥品浪費。