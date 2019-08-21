空汙如何致肺癌？學者：未來應更詳細釐清汙染源

2019-08-21 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



南台灣與北台灣的空氣品質走勢出現黃金交叉。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台灣大學等機構近日發表研究顯示，南台灣與北台灣的空氣品質走勢出現黃金交叉後約二十年，肺腺癌發生率走勢也出現交叉，近年南部肺腺癌患者的增加與存活情形較北部嚴峻。不過，都說空汙提高罹癌風險，但空汙究竟如何致癌？學者表示，未來應更詳細釐清汙染來源、發展控制方法。

國衛院環境醫學研究所合聘研究員郭育良表示，空氣汙染（尤其懸浮微粒）是肺的致癌物質，這在世界衛生組織的國際癌症研究中心（IARC）經過全世界數十位專家詳細討論後，已有定論。國衛院環醫所過去曾以國際公認的模式推估，台灣高Pm2.5的暴露區比低暴露區的肺癌風險相較，前者可增加10%以上。

不過，肺癌有多種細胞型，何種細胞型較易受空汙誘發，這仍有爭論。郭育良表示，在台灣，較受矚目的是與抽菸較無關的肺腺癌，曾健華等人發表的論文指出空氣汙染影響的方向較屬不抽菸女性的肺腺癌，有其重要貢獻，也與過去學界推測相符。

曾健華等人的研究畫出高屏地區Pm2.5的指標「大氣能見度」走勢，持續惡化但近年趨緩。若另看高雄地區（以左營、仁武為例）空汙監測站資料，臭氧有惡化，但Pm10、CO、NOx、SO2無變化或有改善。對此，郭育良表示，空氣汙染致病、致癌的機轉比想像中複雜，未來應更詳細釐清汙染來源、發展控制方法。

● 研究原文：https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1556086419300267