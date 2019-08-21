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運動防失智 長庚永慶盃路跑9月22日3地開跑

2019-08-21 17:15聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

今年的長庚永慶盃路跑活動將於9月22日在台北、嘉義、高雄等3地同步開跑，長庚體系...
今年的長庚永慶盃路跑活動將於9月22日在台北、嘉義、高雄等3地同步開跑，長庚體系公益吉祥物「阿波」當天也會在現場與參加者互動拍照，現場有許多公益攤位提供參加者健康促進與癌症篩檢等活動，讓大家運動健身也能提升健康知識。圖／台北長庚提供
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根據世衛組織WHO公布指引，運動預防失智的效果排名第一，建議65歲以上長者每周快走150分鐘，流汗、會喘就有效。今年的長庚永慶盃路跑活動將於9月22日在台北、嘉義、高雄等3地同步開跑，預計將有超過4萬人參賽，號召全國民眾一起運動、預防失智。

長庚醫院昨天宣布由滑輪溜冰國手陳映竹、武術長拳好手蔡澤民擔任2019長庚永慶盃路跑活動代言人，台北長庚醫院院長謝燦堂表示，長庚醫療體系自2010年開始舉辦「長庚永慶盃路跑活動」，希望宣揚創辦人王永慶堅持規律運動與關懷社會的精神，並幫助國人降低慢性病罹患率，改善全民健康。

陳映竹剛榮獲西班牙世錦賽滑輪競速溜冰公路100公尺亞軍，她說很意外，如今才知道運動可以預防失智症，呼籲全民不論年紀大小，都要養成運動習慣。蔡澤民是中華隊史上首位在亞洲武術長拳項目奪牌的第一人，他表示，相信家屬在照顧失智老人上一定有很大壓力，建議大家及早運防失智，才能與家人共享天倫之樂。

桃園長庚醫院失智症中心主任徐文俊表示，世衛組織5月公布「認知障礙與失智症風險降低：WHO指引」，提出12項降低失智症風險的方式，運動排行第一，其他包括減重、戒菸、控制營養、戒酒、促進認知功能、社交活動以及控制高血壓、高血脂、糖尿病、聽損、憂鬱症等疾病，都是有效的預防方法。

徐文俊建議，65歲以上，每周需150分鐘中強度運動或75分鐘高強度有氧運動，且必須持續10分鐘以上，才能達到有氧運動程度。面對老是窩在家中不出門的長輩，家人應鼓勵他們多出來運動、和親朋好友一同參與路跑等活動，也能讓長輩和他人有更多社交互動，預防失智症、憂鬱症發生。

榮獲西班牙世錦賽滑輪競速溜冰公路100公尺亞軍的滑輪溜冰國手陳映竹指出，很意外，...
榮獲西班牙世錦賽滑輪競速溜冰公路100公尺亞軍的滑輪溜冰國手陳映竹指出，很意外，如今才知道運動可以預防失智症，呼籲全民不論年紀大小，都要養成運動習慣。圖／台北長庚提供
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武術長拳好手蔡澤民擔任2019長庚永慶盃路跑活動代言人，他是是中華隊史上首位在亞...
武術長拳好手蔡澤民擔任2019長庚永慶盃路跑活動代言人，他是是中華隊史上首位在亞洲武術長拳項目奪牌的第一人，他表示，家屬照顧失智老人一定有很大壓力，建議大家及早運防失智，才能與家人共享天倫之樂。圖／台北長庚提供
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長庚醫院昨天宣布由滑輪溜冰國手陳映竹、武術長拳好手蔡澤民擔任2019長庚永慶盃路...
長庚醫院昨天宣布由滑輪溜冰國手陳映竹、武術長拳好手蔡澤民擔任2019長庚永慶盃路跑活動代言人。圖／台北長庚提供
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今年的長庚永慶盃路跑活動將於9月22日在台北、嘉義、高雄等3地同步開跑，長庚體系...
今年的長庚永慶盃路跑活動將於9月22日在台北、嘉義、高雄等3地同步開跑，長庚體系公益吉祥物「阿波」當天也會在現場與參加者互動拍照，現場有許多公益攤位提供參加者健康促進與癌症篩檢等活動，讓大家運動健身也能提升健康知識。圖／台北長庚提供
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失智症長庚路跑

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