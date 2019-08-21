曼谷最新體驗！CNN推薦「紅蓮花水上市場」 躺在古船裡「被空拍」

2019-08-21 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



「被空拍」的滋味，讓CNN都說讚。記者羅建怡／攝影 分享 facebook 距離曼谷約莫兩個鐘頭的車程，有一處新興的景點、也是CNN推薦的曼谷行程「紅蓮花水上市場」（Red Lotus Floating Market），可以感受船在花中游的樂趣，還有，「被空拍」的超級體驗！

此行，我們很奢侈的搭著專車，感受「全包式」的一日遊。這是出發前在KKday發現的有趣行程，全程約莫6小時，有專人專車到飯店接送，兩人成行，很是尊榮。

距離曼谷約兩個小時的車程，第一站換裝，頗似香港換穿旗袍拍照，這裡也有一小店提供泰國傳統服飾，可從照片先挑喜愛的裝扮，缺點是只有服裝飾品、沒有鞋，建議遊客記得帶雙可配搭的鞋來，拍照更完美；第二站登船，湖面開展著紅蓮與綠葉，竹竿相連撐起「河道」，小船就此蜿蜒進入湖心，此刻，頭上空拍機嗡嗡作響，船夫立馬變身攝影指導，一會兒要求斜躺、又或比YA、展愛心，接連數十拍，空拍機才心滿意足的嗡嗡嗡轉身離去。

蓮花湖的面積不大，花葉鋪滿水面，人在船中其實感受不到景色壯麗，得轉往碼頭旁餐廳，居高下眺，才知此景為何能入列「CNN推薦」。

餐廳簡單雅致，農家先送上一道賞心悅目的蓮花點心，導遊示範，取蓮瓣，分別盛入薑片、洋蔥片、辣椒段、檸檬角、花生、椰子乾碎、蝦米，最後淋上一點糖漿，入口有蓮香、伴隨著酸甜鹹辣，爽口又特別，要價129泰銖，含在套裝內；在此也可選用午餐，約莫每人百來元即可飽足，坐上半日，蓮田、微風、花香相伴，是「很不曼谷」的閒雅體驗。

時間：每年11月到隔年2月盛開，但其實全年有花，早上6點到11點花開最燦爛。

推薦： KKday 的曼谷紅蓮花水上市場空拍花海半日遊，包括專車酒店接送、獨立包船欣賞迷你紅蓮花海，空拍機拍照選相片，品嘗泰國傳統小點和逛水上市場，每人1,173元起。

交通：位在曼谷城郊，若要自行前往，建議包車。曼谷包車要先議妥價格。

費用：若非全包式，皆須分項計價，泰式古代手划船每人100泰銖、全景攝影每張40泰銖、泰國傳統服飾350泰銖，傘與帽子等配件皆另計。