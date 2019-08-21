近5成卵巢癌患發現已晚 醫籲加做骨盆超波篩檢

2019-08-21 17:12 中央社 台北21日電



卵巢癌位居國人女性癌症死因第8位。圖／本報資料照 分享 facebook 卵巢癌發生率近10年增長1.1倍，位居國人女性癌症死因第8位。許多病例為時已晚才發現，醫界建議婦女抹片檢查可加做骨盆超音波以利早期發現，已經罹癌也不要輕言放棄治療。

台灣癌症基金會今天指出，卵巢癌在台灣有寧靜殺手之稱，症狀常被病患當成腸胃疾病，以陳小姐為例，她在8年前因胃不舒服長達半年，曾就醫被判定為胃食道逆流，故不以為意。直到某次健檢時，超音波檢檢查後才發現已經是卵巢癌末期。

陳小姐一開始很抗拒自己罹癌的事實，甚至偏信民間偏方。直到生活無法自理時，才選擇入院治療。目前陳小姐搭配口服標靶藥物恢復情況良好，也呼籲大眾要勇敢就醫，不要拖延。

台灣癌症基金會分享另一位同樣罹患卵巢癌末期張小姐的案例，她在2年多前半夜開始嚴重腹瀉，一開始被判定為腸胃型感冒，後來發現腹部有小硬塊，才發現罹癌。

張小姐積極治療，病情得到控制，今年1月卻復發，也表示，醫生通知病情復發時，心情很絕望，服用口服標靶藥物後，恢復情況超乎想像，不僅可以工作，生活品質也未受影響。張小姐呼籲大眾，卵巢癌很難發現，罹癌後復發率也很高，追蹤與治療不可輕忽。

9月是「國際卵巢癌防治月」，台灣癌症基金會推出「照著妳的愛」微電影，希望提高國人與各醫療單位對於卵巢癌早期防治的重要性。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，希望透過微電影與衛教講座推廣，喚起國人女性對於卵巢癌的重視，呼籲大家善用資源，勇敢接受治療。

衛生福利部雙和醫院副院長賴鴻政建議，成年女性例行子宮頸抹片檢查時應加做骨盆超音波，因為一般的健檢或是抽血無法得知是否罹患卵巢癌，卵巢癌缺乏有效檢測工具，往往是照超音波時發現有問題，才會有進一步檢查。

賴鴻政建議，如果本身得過乳癌或是家族有相關病史的人，可以藉由BRCA基因檢測預估罹癌風險，必要時預防性切除，預防卵巢癌發生。

他說：「卵巢癌死亡率雖高，但透過量身打造的的治療計畫，有助於提升病患整體存活率。」