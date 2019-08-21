她險變為缺門牙無齒新娘 顯微根尖手術保顏值治牙髓病

2019-08-21 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



顯微根尖手術只需開3至4公釐傷口，足夠檢視牙根，處理牙根峽部，增進清潔根管效率，保留更多的齒質，增加保留牙齒的機率。記者陳婕翎／攝影 分享 facebook 28歲的王小姐是即將步入紅毯的準新娘，多年前做過根管治療也套上假牙牙套的上門牙牙齦突然腫脹，檢查才發現疑似沒清乾淨，牙髓病復發，醫師原建議，拔掉牙齒一勞永逸，但結婚日子迫在眉睫，卻要變成缺門牙新娘，她完全沒辦法接受。還好王小姐適合接受顯微根尖手術，成功治癒牙病、保留可貴的自然牙。

台灣齲齒率高達98％，甚至8成民眾都有牙周病問題，三軍總醫院牙科部主治醫師鍾明邦也說，牙科常見疼痛，大多源自於因深度齲齒造成的牙髓病及牙周病。牙髓也就是一般人俗稱的牙神經，由神經、血管、纖維組織及水分所構成的。它被包在牙齒中的一個腔室及根管內，當牙齒受齲齒或外力的損害時，牙髓就有可能受傷，引起難以忍受的疼痛。

根管治療是牙齒因蛀牙、牙周病導致內部牙髓、組織生病時所做的治療，成功率達9成，但鍾明邦指出，傳統性根管治療操作範圍極為狹小，過程中可能遭遇異物堵塞、狹窄鈣化、穿孔、分岔、帶狀根管等，細小根管沒清乾淨，細菌沿著管腔生長，破壞牙根尖周圍，就須走上拔牙或手術一途。

鍾明邦說，傳統手術是在牙齦上割開將近一公分的孔洞，才能清除牙髓腔內發炎或壞死牙髓組織，甚至是舊有根管填充物、擴大清潔根管系統。但就算開這麼大的孔，仍無法進行牙根檢視，牙根峽部處理難度極高，成功率甚至只有4至6成。

顯微根尖手術只需開3至4公釐傷口，透過牙科專用顯微鏡可提供照明及放大，搭配專用超音波等特殊器械，即使開洞小，也足夠檢視牙根，處理牙根峽部，增進清潔根管效率，保留更多的齒質，增加保留牙齒的機率。

但顯微根尖手術仍有1成失敗率、且並非人人皆適用，鍾明邦說，顯微根尖手術最適合執行門面牙齒，小臼齒以後患部較難使用儀器，就不適合使用。另外，因顯微根尖手術主要是用來清潔根管，牙齒已裂開的患者無法執行。目前顯微根尖手術仍屬健保部分負擔項目，依牙位及難度等因素，需患者自掏腰包2至4萬元。